Girona és la província espanyola on els robatoris d’habitatges tenen més incidència per cada 100.000 habitants. La taxa és la més elevada de tot l’Estat i se situa en 239,58 sostraccions per aquest nombre de població. Els robatoris amb força en domicilis són un tipus de fet delictiu que preocupa molt a la ciutadania i també a la policia. I és que els delinqüents envaeixen el territori més íntim, on es viu. A més, les víctimes se senten indefenses en veure vulnerat el seu habitatge i sovint, pateixen molta por després de patir un cop d’aquestes característiques.

Les dades de la incidència per cada 100.000 habitants corresponen als primers nous mesos de l’any. Entre gener i setembre, la policia s’ha ocupat de 1.873 robatoris amb força la província de Girona. Un nombre que dista encara de les dades pre-pandèmiques. Per exemple, el 2019 es van tractar 2.613 casos en el mateix període. Mentre que si es comparen amb l’any passat, en plena crisi de la Covid, aquest tipus d’assalts s’han quedat gairebé en els mateixos nivells -han baixat un 0,7%-.

Costa mediterrània

Girona es troba al capdavant de les províncies pel que fa a la taxa per cada 100.000 habitants i també, la segueixen altres cinc províncies, totes elles situades a la costa mediterrània. Moltes segones residències d’aquestes zones s’han convertit en l’objectiu dels lladres. De fet a Girona, les urbanitzacions de la Costa Brava són tradicionalment indrets on molts lladres intenten delinquir i la falta d’ocupació durant l’hivern les converteixen en l’objectiu perfecte.

A banda, els lladres aprofiten que sovint poden fugir per les vies ràpides i retornar a casa seva, que sovint és fora de la província. És a dir, alguns dels delinqüents pugen a Girona per cometre els robatoris. Aquesta mobilitat sovint dificulta la tasca dels investigadors, ja que un dia poden actuar a la província però l’endemà, poden estar en un altre indret de Catalunya o en una altra comunitat autònoma.

Analitzant les sis primeres províncies on hi ha més incidència dels robatoris a domicilis es pot observar que després de la de Girona, el segon lloc és per la de Tarragona, amb una taxa de 236,54 delictes per cada 100.000 habitants. La segueixen dues de valencianes: Alacant (205,65), Castelló (199,12). El cinquè lloc és per la província de Múrcia (183,42) i el sisè, per la de València (162,31).

Terol, menys incidència

A l’altra cara de la moneda hi ha les províncies espanyoles amb la taxa més baixa. L’última és la de Terol amb un índex de 33,54 delictes per cada 100.000 habitants i la penúltima, Salamanca amb una taxa de 47,68 delictes.

Les dades dels primers nous mesos de l’any referents a la criminalitat del Ministeri de l’Interior mostren també com els delictes sexuals, els robatoris amb violència i intimidació o els delictes sexuals són els que tenen més pes a la província de Girona.

Fent el càlcul per cada 100.000 habitants es pot comprovar que les tres figures delictives compten amb taxes molt elevades. De fet, totes tres situen les comarques gironines entre les vuit primeres províncies de l’Estat amb més incidència.

Delictes sexuals pre-pandèmics

Girona ocupa la vuitena posició en delictes sexuals, ja que la taxa és de 31,85 casos per cada 100.000 habitants. I és que els cossos policials han tractat 249 fets delictius d’aquest tipus en els primers nous mesos de l’any. Una xifra que ja recorda les de l’època pre-pandèmica. Per exemple, l’any 2019 se’n van detectar 242.

Aquests delictes han viscut un increment molt destacat en l’últim any: un 34,6% respecte al 2020. En aquesta figura delictiva hi figuren tot tipus de delictes sexuals: des d’abusos, violacions, entre altres. La província de l’Estat amb més incidència de delictes sexuals és Palència, amb 119,76 per cada 100.000 habitants.

L’efecte marihuana

Un altre aspecte que preocupa i molt a les policies de les comarques de Girona és el tràfic de drogues. La marihuana s’ha convertit en un gran maldecap, ja que la província és productora de la droga i com van alertar els Mossos fa pocs dies, ha crescut la violència entre bandes. Van armades i no dubten a assaltar-se entre elles per robar l’estupefaent.

La taxa del delicte de tràfic de drogues mostra l’alta incidència que té a Girona: és de 44 casos per cada 100.000 habitants i això la situa com a la sisena amb més afectació de l’Estat. I és que durant els primers nous mesos de l’any, els cossos policials han treballat en 344 casos. Un 13,5% més que l’any anterior. La xifra del 2021 ja gairebé és la mateixa que el 2019 -abans de la crisi sanitària- quan es van conèixer 349 fets. La zona d’Espanya amb més incidència és Granada, amb 83,12 delictes per 100.000 habitants.

Tercera amb més violència

Els robatoris amb violència i intimidació també han patit un increment aquest 2021 a Girona. Se n’han denunciat un 8,8% més (658). La seva incidència és molt elevada i situen la província com la tercera de l’Estat, amb 84,17 delictes/ per cada 100.000 habitants. Per davant només hi ha Barcelona (226,66) i Madrid (128,70). Els que tenen lloc a la via pública són els casos més freqüents però també es comptabilitzen en la infracció penal per exemple, els atracaments.