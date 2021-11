«La programació dels serveis de Renfe sempre ha anat per davant del nombre de viatgers». Així de contundent es va mostrar ahir el senador del PSOE Antonio Poveda, en ple debat d’una moció d’ERC que reclamava recuperar i ampliar la xifra de freqüències en el corredor d’alta velocitat Barcelona-Girona-Figueres. Aquesta opinió contrasta amb la de molts passatgers, que, tal com va publicar Diari de Girona, es queixen que els trens van plens i que en determinades franges horàries costa trobar bitllet si no és amb molta antelació. Al final, la moció es va aprovar al Senat gràcies al vot a favor del PP -que hi va introduir una esmena perquè la millora sigui a tot Espanya-, Junts -que va reclamar que es millori també el sistema d’informació als usuaris- i el PNB, mentre que els socialistes es van acabar abstenint tot i mostrar el seu compromís amb la recuperació de freqüències.

El text de la moció insta Renfe a recuperar les freqüències d’alta velocitat entre Barcelona, Girona i Figueres -ja que actualment només hi ha un 60% dels trens que hi havia abans de la Covid- i estudiar la creació de noves, especialment un comboi de tornada a les 20:30h, tal com porten demanant els usuaris des de fa temps. Segons va explicar el senador gironí Jordi Martí (ERC), abans de la pandèmia hi havia deu trens entre les 14h i les 21:40, cosa que «desafortunadament ha canviat arran de la pandèmia». I ja en aquell moment, va subratllar, els usuaris demanen un tren entre les 19:25h i les 21:40h, per tal de permetre tornar els treballadors abans a casa i conciliar millor la vida laboral i familiar. És per això que Martí va demanar no només que es recuperin les freqüències que hi havia abans de la Covid, sinó que se n’estudiïn també de noves, i molt especialment aquesta.

La proposta va comptar amb el suport de Junts, que va valorar «molt positivament» la iniciativa: «Ara que recuperem la normalitat, hi ha d’haver normalitat també als trens», va indicar el senador Josep Lluís Cleries. El PP també hi va votar a favor, després que ERC acceptés una esmena on demanava que la millora es fes extensiva a totes les línies d’alta velocitat de l’Estat, ja que no n’hi ha cap que hagi recuperat el 100% de les freqüències que tenia abans de la pandèmia.

Des del PSOE, Antonio Poveda va assegurar que «coincideixen» completament amb la voluntat de recuperar «el més aviat possible» totes les freqüències d’alta velocitat al corredor de Barcelona-Girona-Figueres, i es va mostrar obert a estudiar també noves freqüències en el futur. Segons va indicar, la reducció de trens es va deure a la caiguda de la mobilitat arran de l’estat d’alarma, ja que el descens de la demanda va obligar a reduir també l’oferta. Tot i això, també va garantir que el nombre de places s’ha recuperat a un ritme més elevat que el nombre de viatgers. «S’ha de reconèixer que, des de la fi del primer estat d’alarma, Renfe no ha incrementat els serveis de forma proporcionada a la demanda, sinó més ràpid», va indicar.

Així, tot i que els socialistes es van acabar abstenint, Poveda va refermar el seu compromís «en la recuperació dels serveis amb la major brevetat possible».