L’Ajuntament de Ripoll va aprovar ahir a la tarda, en sessió extraordinària de ple municipal, les noves ordenances fiscals pel 2022. En concret, s’apujarà en un 2,9% l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i un 3,2% la taxa d’escombraries. També s’apuja un 2,2% la taxa del cementiri, per fer front a unes reformes, i el preu per fer ús de les instal·lacions esportives municipals com la piscina (que apuja l’entrada un 3% pels habitants de Ripoll i un 10% pels de la resta de la comarca). La resta d’impostos i taxes es mantindran. La proposta es va aprovar amb el vot a favor dels vuit regidors de l’equip de govern (Junts per Ripoll), l’abstenció del PSC i Alternativa per Ripoll i els vots en contra d’ERC i la regidora no adscrita Sílvia Orriols.

El primer tinent d’alcalde, Josep Mª Creixans, va explicar que l’augment de l’IBI pretén fer front a la pujada del 2% dels sous del personal municipal, que igualment quedarà curta. Amb l’increment, segons va detallar Creixans, es recaptaran un total de 3,4 milions d’euros per afrontar una despesa de 3,9 milions. Chantal Pérez (ERC) li va retreure que no es tragués d’una altra banda i va plantejar l’opció d’eixugar el romanent. El primer tinent d’alcalde va recordar que només hi queden uns 80.000 euros «que sempre som a temps d’utilitzar» i va recalcar que es puja l’IBI amb l’objectiu de «no hipotecar pressupostos futurs». També per l’IBI, s’ha aprovat que sigui del 50% per aquells habitatges abandonats amb l’objectiu d’incentivar-ne l’ús «perquè desmilloren la imatge i la qualitat del poble».

A banda de l’augment de taxes, s’incorporen un seguit de bonificacions com un augment de la reducció de l’IBI per a famílies nombroses, que passa del 10% a un màxim del 75%. També es preveu bonificar la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic, la generació d’ocupació amb augments d’un mínim del 10% de la plantilla o la reobertura de locals buits. Els grups de l’oposició van coincidir a dir que s’havien tingut en compte les seves propostes, però van estar en contra de l’augment de l’IBI i la taxa d’escombraries. D’aquesta última, la majoria va fer referència al que consideren una mala gestió del servei que «molts cops» presenta «contenidors a vessar».