La borrasca Blas ja ha arribat a les comarques gironines i ha començat a deixar les primeres precipitacions. Per aquesta tarda, el Meteocat ha publicat un avís per pluges intenses a l’Alt i Baix Empordà i per acumulació de pluja a l’Alt Empordà i Ripollès.

La predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indica que aquesta depressió podria convertir-se transitòriament en minihuracà mediterrani o medicà, amb un centre ben identificat, càlid, i alineat en la seva vertical. A

A Catalunya, les afectacions més importants seran entre dimecres a la tarda i dijous, amb precipitacions que se centraran a les comarques gironines i on es podran superar els 100 litres acumulats, tot i que pot ploure a qualsevol punt del país.

Temporal marítim

A més, ‘Blas’ també va acompanyat de temporal marítim a l’Empordà, amb onades que poden arribar fins als 4 metres.

El vent també bufarà amb força, especialment a la comarca de la Selva.

Protecció Civil recomana no acostar-se a les esculleres, espigons ni passejos marítims, no anar a parcs i jardins no zones boscoses i evitar agafar el cotxe per desplaçar-se.

Pel que fa al vent de cara a demà, el reforçament més destacat es produirà a la zona central del litoral, on es podrien enregistrar ratxes de més de 70 km/h. L’onatge s’alterarà a tota la costa, però especialment a l’Alt i al Baix Empordà, on les onades màximes superaran els 4 m d’altura.