Una baralla entre dos homes a Olot va acabar dimarts amb un home detingut per atacar-ne un altre amb una arma blanca. El succés es va desencadenar al barri de Sant Miquel cap a un quart de tres de la tarda, la Policia Municipal va rebre l'avís que hi havia un enfrontament entre dos homes al carrer, a prop de l'avinguda Girona. Al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles, el SEM i els Mossos d'Esquadra. En arribar els agents locals van veure que els dos implicats seguien enfrontant-se i que un d'ells havia ferit l'altre de l'esquena amb arma blanca.

Un cop desfet l'enfrontament, el SEM va traslladar els dos implicats a l'hospital. El que va patir les ferides d'arma blanca va ser donat d'alta al cap de poques hores. Mentre que el presumpte agressor va quedar arrestat com a presumpte autor d'un delicte de lesions. La Policia Municipal instrueix les diligències (es desconeix el motiu de la baralla) i el detingut passarà a mans dels Mossos per passar a disposició del jutge. Aquesta no és la primera baralla que acaba amb un ferit d'arma blanca al barri de Sant Miquel d'Olot enguany.