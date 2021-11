Experts del grup de biologia computacional de la Universitat Politècnica de Catalunya (Biocomsc) van constatar ahir, a través d’un fil a Twitter, que els contagis de coronavirus a Catalunya «malauradament passen de certa estabilitat amb creixements puntuals a una pujada consistent». Tot i que aquest augment és «molt més baix» que a l’estiu, també admeten que és «clar i generalitzat».

Aquest repunt de casos també s’ha vist reflectit a la Regió Sanitària de Girona, on en només catorze dies el nombre de positius setmanal ha crescut un 50%, ja que s’ha passat de 289 a 436 casos. Aquest fet ha desembocat a un creixement notori dels indicadors de contagi. El més evident és el del risc de rebrot, índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, que ha tornat a superar el llindar de 100 un mes i mig després. El fet de superar aquesta línia suposa que també canviï de nivell i passi de ser catalogat de «moderat» a «alt». Fa dues setmanes, l’índex se situava en 66 punts. Seguidament, el percentatge de positivitat de les proves ha passat del 2,65 al 3,71% en una setmana. Com a dada positiva, la velocitat de transmissió del contagi ha baixat lleugerament i ha passat d’1,25 a 1,14. Aquest indicador mesura el nombre de persones que es poden contagiar de mitjana.

Els mateixos experts del Biocomsc recorden que l’augment de positius va començar els dies previs al pont de Tot Sants. Seguidament, i segons les dades proporcionades pels centres d’atenció primària, «els contagis van continuar creixent durant el pont», afirmen els científics, però com que no tenen dades epidemiològiques dels brots, no poden afirmar si aquest creixement s’associa més interacció en interiors. Malgrat tot, recorden que els nivells de vacunació actuals són més elevats que al juliol i estan a l’expectativa de les properes setmanes, sobretot si l’augment de casos es veu reflectit en un creixement de la pressió assistencial o no.

Respecte a la situació hospitalària, el cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, va alertar que «caldrà esperar uns dies» per veure’n l’impacte. La presidenta del comitè assessor del Govern en matèria de covid-19, Magda Campins, ha descartat aquesta setmana que s’hagin d’aplicar noves restriccions si no hi ha afectació en el sistema i situa en 200 llits d’UCI el límit assumible.

Creixement per àrees bàsiques

L’augment del contagi dels darrers dies és bastant equitatiu a tot Girona i Catalunya. Però si s’analitzen les dades detalladament, a la Regió Sanitària de Girona hi ha algunes Àrees Bàsiques de Salut que destaquen per l’ascens destacat de casos en una setmana. Aquest és el cas de l’Escala, on s’han detectat vint casos més i s’ha passat de 12 a 32. Seguidament, també destaca Olot, que ha passat de 5 a 23 diagnosticats o Roses, que ha passat de 15 a 27 positius.

El cas més peculiar és el de la Vall d’en Bas, ja que la setmana passada no havia detectat cap cas de coronavirus i, segons el darrer balanç, n’hi ha hagut un total de tretze.