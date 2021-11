La sociòloga barcelonina Marina Subirats es convertirà en la tercera personalitat acadèmica en ser reconeguda com a doctora honoris per la UdG en aquest curs marcat pel retorn a la normalitat post pandèmia. Després del periodista Josep Maria Casassús i de la referent en educació sostenible Daniella Tilbury, Marina Subirats (Barcelona, 1943) entrà al claustre de la UdG per, en paraules de Quim Salvi, "per haver iniciat i fressat un llarg camí en l'àmbit dels estudis de gènere i coeducació com àmbits d'estudi específics necessaris per comprendre i superar la inèrcia d'un vell ordre social". El rector de la UdG destaca que Subirats s'ha fet mereixedora d'aquest reconeixement "per la seva condició de sociòloga compromesa amb l'estudi de les desigualtats socials i molt especialment les que afecten les dones".

La investidura de Marina Subirats com a doctora honoris causa de la UdG arriba a proposta del Departament de Pedagogia i el professor Jordi Feu serà l'encarregat de fer-ne l'elogi en l'acte del dia 2 de desembre.