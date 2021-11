El sindicat de tècnics superiors sanitaris (SIETeSS) reclamen «celeritat» en la resolució de les oposicions a tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic de Catalunya, impulsades per l’Institut Català de la Salut (ICS). En un comunicat, lamenten que ja han passat més de tres anys des que es va publicar la convocatòria i gairebé dos des del tràmit final, que consistia en la valoració de mèrits i accés al gestor de currículum i s’havia de fer entre el 28 de novembre i el 12 de desembre del 2019.

És per això que des del sindicat insten a les autoritats que ‟«d’una vegada» s’adjudiquin les places a tots aquells professionals que han superat totes les proves d’aquesta oferta pública d’ocupació. Consideren que hi ha hagut «deixadesa» per part de l’ICS tenint en compte que «fa mesos que esperem notícies sobre aquestes oposicions mentre centenars de professionals viuen amb incertesa, sense saber si han obtingut la plaça desitjada o no». A més, remarquen que «fa més d’un any que molts de nosaltres estem a primera línia de lluita contra la pandèmia analitzant les PCRs i les autoritats no han estat capaces de treballar amb celeritat i respecte cap a nosaltres».

La delegada del sindicat a Girona, Rebeca Soliguer, lamenta a aquest diari que hi ha molts tècnics que estan en situació d’interinatge i, com a conseqüència, pateixen precarietat. «La situació és de molta gravetat, fa massa temps que s’està amb aquesta incertesa, hi ha altres convocatòries que també han patit endarreriments però no d’aquesta magnitud», remarca Soliguer, qui afegeix que «l’ICS s’excusa amb la pandèmia i el canvi del programa informàtic que calcula els barems, però l’espera s’està allargant massa».

Segons la delegada de Girona, es van presentar 681 candidats, entre els quals hi ha una cinquantena de gironins. Del total, 290 han sigut considerats aptes i a tot Catalunya hi ha 170 places ofertes.

Resolució «imminent»

Segons fonts de l’Institut Català de la Salut, des del mes de juliol d’aquest any hi ha un document a la pàgina web de l’ICS amb les previsions dels diferents processos selectius a l’ICS, on els tècnics superiors de laboratori i anàlisi clíniques, com altres categories professionals, tenen la previsió de resoldre les convocatòries en el darrer trimestre d’enguany.

També especifiquen que aquesta mateixa presentació s’ha fet a la Mesa Sectorial de Sanitat, i se n’ha donat àmplia informació també els sindicats del sector, tant els presents a la Mesa com també els que no hi són.

D’aquesta manera, l’ICS manté les previsions de resoldre les convocatòries entre el darrer trimestre d’enguany i el primer trimestre de 2021, i seguirà informant els representants dels treballadors de l’evolució dels processos en marxa, així com de les noves ofertes públiques que l’ICS ha mantingut al llarg de tots aquests anys, per tal de consolidar una plantilla eventual ara que ja no hi ha impediments legals de la normativa bàsica del sector públic, i que la pandèmia permet retornar a una dinàmica de funcionament també en aquesta matèria més normalitzada. Des de l’ICS, garanteixen que estan fent tots els esforços per tal de recuperar i accelerar el ritme de resolució de les convocatòries pendents i de garantir la màxima celeritat de les convocatòries futures, i lamenten com tothom no haver pogut concloure abans amb aquests processos, com era la voluntat de totes les parts.

