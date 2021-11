La borrasca Blas ja ha deixat acumulacions de fins a 60 litres de pluja en punts de Girona.

Unes precipitacions que de moment no han generat grans incidències.

Pel que fa a les acumulacions de pluja més destacades entre ahir i avui fins a les vuit del matí hi ha els 60 litres d'aigua que ja porten acumulats a Cassà de la Selva.

La resta de registres més elevats s'han produït a l'Empordà. Destaquen els 49,8 litres de Portbou o els 48,9 de Roses. Al Baix Empordà, també és rellevant que a Torroella de Montgrí, els pluviòmetres ja porten recollits 48,8 litres i a la Bisbal d'Empordà, la xifra escala fins als 42,4 litres.

Quan als serveis més destacats dels Bombers, s'ha de dir que han realitzat quatre sortides fins a les vuit del matí en punts de la província, dues d'elles per despreniment de pedres en carreteres. Una d'elles de matinada a la carretera de Lloret a Tossa i aquest matí, han actuat a la C-66 a l'altura de Torrent per treure una pedra de la via.

D'altra banda, també han actuat en la inundació d'uns baixos a Cadaqués i per la caiguda d'un arbre a l'aparcament del rectorat de la Universitat de Girona.

Els serveis d'emergències de les comarques gironines també vigilen o han tancat des de l'arribada de la borrasca, els passos inundables i els guals. Per evitar que la gent hi passi i es pugui produir algun accident.

A banda de la pluja, aquesta Borrasca que podria acabar en minihuracà i que amenaça de deixar 100 litres acumulats a la província, també està acompanyada de fort vent i onatge.

L'alerta per fort onatge preveu que a Girona hi hagi maregassa i que els pics d'onada superin els 2,5 meres. De fet, a la boia del cap de Begur, aquesta matinada ja hi ha hagut onades que ha superat els 5,5 metres. Davant d'aquesta situació, des de Protecció Civil s'alerta que cal anar amb compte a les esculleres i no apropar-se

A Castelló d'Empúries per exemple, ahir es van tancar els accessos a aquestes zones.

El vent també serà el protagonista del dia, segons el Meteocat ja hi ha ratxes destacables a l'Alt Empordà. A Portbou per exemple, hi ha hagut una ràfega màxima que ha superat els 70 quilòmetres per hora. L'avís del Meteocat està centrat sobretot per avui a la comarca de la Selva.

Dia passat per aigua

Avui serà un dia complicat a les comarques gironines perquè la borrasca Blas seguirà molt activa i s'espera que tot el dia plogui de forma continuada. De cara a demà, les precipitacions seran ja més febles