La fidelització del turista nacional (català i espanyol), que durant els dos últims anys s'ha quedat aquí a causa de la pandèmia però que l'any que ve probablement podrà tornar a escollir destinacions estrangeres, i la recuperació de la xifra de pernoctacions, que encara es troben molt per sota de les dades prepandèmia, són dos dels principals reptes del turisme gironí per al 2022. Aquestes són dues de les principals conclusions de la jornada organitzada per la Taula Gironina de Turisme avui a la UdG, on s'ha fet un balanç de la temporada d'estiu de 2021 i s'han apuntat les perspectives per a l'any vinent, durant el qual es preveu arribar a una situació molt semblant a la de 2019.

Per als representants del sector, l'estiu ha estat millor del que preveien (malgrat algunes cancel·lacions d'última hora, sobretot al juliol, quan va haver-hi alguns rebrots de la pandèmia), i ha millorat les dades de 2020, tot i que la situació varia molt en funció del sector i la zona. En tot cas, segons ha explicat el vicepresident del Patronat de Turisme, Jaume Dulsat, qui hi ha sortit més guanyant han estat els Pirineus, on la temporada ha estat "excepcional".

Dulsat ha explicat que la temporada l'han salvat, sobretot, els turistes catalans i espanyols, tot i que també n'han arribat d'Holanda, França, Alemanya i Bèlgica. En canvi, el turisme britànic i rus no hi han tingut presència a causa de les restriccions. Ara, el repte serà aconseguir fidelitzar aquest turista nacional, ja que durant els darrers dos anys ha optat per quedar-se dins dels límits de Catalunya o Espanya a causa de la pandèmia, però que l'estiu vinent segurament ja podrà volar a l'estranger. De la mateixa manera, aquest turista local fa estades més curtes, de manera que, si bé el nombre de turistes s'ha recuperat bastant, la xifra de pernoctacions es troba encara un 20% per sota de la de 2019. "Això ens ha de preocupar: no volem més gent, sinó que hi siguin més dies i que gastin més", ha indicat Dulsat.

Per la seva banda, el director de l'aeroport, Vicenç Pallarès, ha explicat que les dades del mes d'octubre a l'aeroport han estat bones, i que la temporada turística es tancarà amb uns 310.000 viatgers. I és que, malgrat que la infraestructura no s'ha recuperat tan bé com altres aeroports de l'Estat per la seva gran dependència del turisme de fora de l'espai Schengen (sobretot Regne Unit, Rússia i el nord d'Àfrica), i pel fet que els grans touroperadors no hi han treballat, sí que s'han recuperat vols progressivament a mesura que es relaxaven les restriccions, de manera que s'han millorat les xifres de l'estiu de 2020.

A més, les perspectives per a l'hivern són bones: tal com va publicar Diari de Girona, Ryanair recuperarà l'avió de base a Girona a partir del mes de desembre i s'oferiran deu rutes durant aquest hivern. Com a mercats prioritats, Pallarès ha indicat que s'ha de seguir insistint en el rus per poder recuperar els vols quan la situació pandèmica ho permeti, però sense perdre de vista mercats cada cop més importants com l'holandès o d'emergents com l'italià.