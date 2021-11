El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, va alertar ahir a aquest diari que el pressupost en Salut a la demarcació de Girona continua sent «insuficient». «Estem guanyant en efectivitat, qualitat assistencial i prescripció farmacèutica i les despeses són inferiors a la mitjana catalana. Malgrat tot, no se’ns té prou en compte amb més inversió», va lamentar i també va afegir que espera que «quan el projecte del nou Trueta comenci a estar més definit, s’inverteixi més a Girona». Respecte a aquest punt, Vilaplana va considerar que «invertir en l’actual Trueta és necessari mentre no hi hagi el nou, ja que la situació és insostenible».

En la mateixa línia, la portaveu de Comissions Obreres del mateix hospital, Maria Àngels Rodríguez, va considerar que «tenint en compte que el nou Trueta finalitzarà més tard, caldria invertir més en l’actual, l’aportació de sis milions per al 2022 és ridícula».

Rodríguez va recordar que, a part de les inversions en infraestructures, des del sindicat reclamen la «recuperació del 5% de retallades en retribucions que vam patir fa deu anys i que encara no hem recuperat, a part d’una compensació en forma de paga covid per a tot el personal que treballa a sanitat, tenint en compte que l’any passat es va destinar només per a uns quants». Va lamentar que aquestes aportacions no estan contemplades en els pressupostos de l’any vinent.

És evident que l’impacte de la pandèmia encara és ben viu i ha generat unes pèrdues als centres sanitaris difícils de recuperar. «Amb aquest pressupost no s’arribaran a assumir totes les llistes d’espera», segons CCOO.

Per tot això, Josep Vilaplana va considerar que és «molt necessari» que el govern espanyol mantingui els fons covid-19. «Si no els tenim, ho passarem molt malament. Encara s’han de fer moltes proves diagnòstiques i, en general, reprendre l’activitat prèvia de la pandèmia, fet que inclou reduir les llistes d’espera».

Nou pla de Salut

Finalment, el Govern va presentar un full de ruta en matèria de salut per als pròxims anys que es veu travessat per la pandèmia, l’emergència climàtica i, també, per la prioritat d’aprofundir en salut mental. Aquestes han estat les claus de l’Orientació del Pla de Salut 2021-2025 explicar ahir pel conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès.