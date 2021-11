L’Associació de Persones Veïnes i Amigues d’Ogassa i l'Ajuntament d'Ogassa es van reunir diumenge per mirar de trobar punts en comú, després de les tensions que han patit recentment. L'últim episodi es va produir a finals d'octubre quan l'entitat va decidir projectar el ple municipal, al que el consistori havia decidit permetre només la presència dels regidors i el secretari, a la façana de l’ajuntament.

Després de la trobada de diumenge, que es va allargar unes tres hores, el portaveu de l'entitat, Carles Mercader, va explicar que "hi ha predisposició de les dues parts per treballar conjuntament". I va afegir: "Volem sumar, no dividir". En aquesta línia, s'ha acordat fer reunions periòdiques amb el consistori cada dos mesos i escollir quins projectes es tiren endavant. "No volem passar una llista d'iniciatives, volem contrastar amb l'ajuntament si els projectes que plantegem són viables. I si és que sí, treballar-los", va dir el portaveu. "Creiem que és un forma d'aconseguir que la gent se senti part dels projectes".

Actualment, l’Associació de Persones Veïnes i Amigues d’Ogassa compta amb uns 80 associats del poble. Per fer possible el projecte, els que s'hi volen implicar més activament s'han dividit en quatre comissions: Obres i Millores; Educació, Cultura i Societat; Festes i Dinamització i Medi natural i Transformació Energètica. Un dels temes que hi ha ara sobre la taula és recuperar la cooperativa que resta tancada des de fa uns anys.