un dia passat per aigua. 1 Fort onatge, ahir a la Costa Brava. F

2 L’ajuntament de Castelló d’Empúries va tancar l’accés als espigons. F

3 Una dona, mirant el mar ahir a Llançà. F

La borrasca Blas va deixar més de 70 litres de pluja a diferents punts de les comarques gironines des de dimecres fins ahir al migdia quan les precipitacions es varen anar desplaçant cap al sud de Catalunya i, sobretot, en direcció a les Illes Balears. Molló, al Ripollès, amb 80 litres, Cadaqués, amb més de 73, i Darnius, amb 69, van ser les poblacions gironines on més va descarregar. Però, també, en municipis com Roses, Portbou, Cassà de la Selva, Torroella de Montgrí o la mateixa ciutat de Girona també van registrar precipitacions de més de 50 litres des de dimecres fins ahir a la tarda.

Fins ahir a la tarda, a l’estació de Molló va recollir ahir fins a 80 litres de pluja mentre que a Cadaqués, amb dades només fins a les onze del matí, n’hi havien caigut 73. Per darrere seu poblacions de l’Alt Empordà com Darnius (69 litres), Roses (59), Portbou (55), Figueres (54) i Cabanes (48). El temporal també va descarregar al Gironès amb 62 litres a Cassà de la Selva, 51 a Girona i 46 a Fornells; però, amb més o menys intensitat, va ploure a totes les comarques gironines: Torroella de Montgrí (51), La Vall d’en Bas (44), Sant Pau de Segúries (44), La Bisbal d’Empordà (43), Vilobí d’Onyar (43), Olot (41) i Banyoles (28).

La pluja no va provocar grans incidències, però, els ls bombers van fer quatre sortides a causa de les fortes pluges caigudes la nit de dimecres a dijous. Dues d’elles per despreniment de pedres en carreteres. Una d’elles de matinada a la carretera de Lloret a Tossa i ahir, a primera hora del matí, a la C-66 a l’altura de Torrent per treure una pedra de la via. També van haver d’actuar en la inundació d’uns baixos a Cadaqués mentre que, a Girona, van anar a retirar un arbre caigut a l’aparcament el rectorat de la Universitat del Barri Vell i a una botiga de l’eixample. En l’establiment, situat al carrer Lorenzana, els bombers van haver d’actuar perquè entrava aigua pel celobert apagant el quadre elèctric per evitar problemes.

Al llarg del dia, el fort vent també va provocar que hi hagués maregassa i un onatge important a tota la Costa Brava. Per exemple, a primera hora del matí, a la boia del cap de Begur es varen detectar onades que van superar els 5,5 metres d’alçada. Protecció Civil va fer diferents alertes avisant que gent no s’apropés a les esculleres i als espigons.