Famílies de l’escola Josep Barceló i Matas de Palafrugell s’han mostrat crítiques amb la decissió de l’AFA d’amenaçar amb deixar de portar nens a l’escola per la presència d’un grup d’ocupes en una casa propera que causarien molèsties als infants. Algunes d’aquestes famílies, posades en contacte amb Diari de Girona, qualifiquen d’»inadequada» i «exaregada» la postura de l’AFA. «Diuen que totes les families estem al límit, això no és veritat», assegura una mare, que atribueix el malestar a l’AFA al fet que els ocupes «viuen en un espai les mares de l’AFA volien utilitzar per dur a terme diferents gestions». Afegeix que els nens van a l’escola «cada dia molt contents», que els ocupes són «persones pacífiques que no ocasionen problemes a ningú». «No tenim cap queixa ni hem sigut testimonis de cap acció o situació inadecuada», conclou.

A principis de setmana, l’AFA va denunciar que els ocupes fumaven marihuana prop dels alumnes, que interactuaven amb ells, i que tenien animals (conills i gats) que campaven lliurement pel pati de l’escola sense cap control. Després d’haver-ho denunciat al conseller escolar en més d’una ocasió ho van fer públic amenaçant de retirar els nens de l’escola si no es trobava una solució.