La farmàcia Alsius de Banyoles, oberta des de l'any 1760, és el comerç més antic de Catalunya que enguany ha rebut el Premi Nacional d'Establiments Comercials Centenaris que atorga la Generalitat, en la categoria de 150 anys o més d'història. En total, però, s'han distingit cinc comerços a les comarques gironines (33 a tot Catalunya). Entre ells, Calçats i Espardenyes Roig de Figueres (1869), en la mateixa categoria. Els altres tres han rebut una distinció en la categoria de 100 anys o més. Es tracta del restaurant Casa Rudes de Sant Joan les Abadesses, la pastisseria Collboni de Palamós i Casa Ros de Blanes.

La banyolina Alsius compta amb 261 anys d'història i és el comerç més antic que aquest any rep el premi honorífic convocat anualment pel Departament d'Empresa i Treball, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM). Així mateix, Calçats i Espardenyes Roig, de Figueres, obert des de 1869, també ha estat guardonat en aquesta categoria de cent cinquanta anys o més. L'objectiu d'aquests guardons honorífics és distingir els establiments comercials i mercats municipals en actiu que al llarg de més de cent anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s'han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional.

Enguany s'ha celebrat la 21a edició, corresponent al 2020, conjuntament amb la 20a edició, de 2019, que no es va poder convocar per la pandèmia. En total s'han atorgat 33 distincions: 24 a comerços i mercats municipals centenaris per la seva trajectòria de cent o més anys de servei al comerç i 9 a establiments comercials i mercats amb cent cinquanta anys o més d'història. L'acte de lliurament dels Premis tindrà lloc el 17 de novembre al Palau de la Generalitat, i estarà presidit pel president del Govern, Pere Aragonès, i pel conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.