La Fundació Oncolliga Girona recupera un dels seus actes socials i solidaris més emblemàtics, el sopar benèfic anual, després de més de dos anys sense celebrar-lo a causa de la pandèmia. L’acte, que arriba a la 19a edició, té lloc avui al Palau Firal de Girona a les 8 del vespre i reunirà més de 500 persones, entre les quals hi ha personalitats de la política, l’àmbit sanitari, el món cultural, empresarial i social, i també representants de moltes de les delegacions i voluntaris que donen continuïtat a l’entitat.

Paral·lelament, aquest 2021 s’han complert 25 anys del naixement de la Lliga contra el Càncer Girona i Comarques, l’embrió de l’actual Fundació Oncolliga Girona. L’aniversari no s’ha pogut celebrar a causa de les restriccions imposades per la pandèmia, però l’entitat ha preparat una petita exposició on es fa una repassada molt gràfica a aquests 25 anys d’història i que estarà instal·lada a l’entrada del Palau Firal. L’edició d’enguany està també marcada pel comiat a Lluïsa Ferrer, que s’ha jubilat després de 20 anys al capdavant de l’entitat solidària. El mes de setembre passat, Ferrer es va jubilar i Paqui Badosa va agafar el relleu com a nova presidenta.