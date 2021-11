L’Ajuntament de Llagostera s’ha adherit a la plataforma Decidim que ofereix la Diputació de Girona per vehicular els processos de participació ciutadana. A través d’aquesta eina gratuïta pels consistoris gironins, l’Ajuntament centralitzarà els processos participatius que organitzi. La plataforma s’estrena amb una votació per escollir la imatge gràfica que servirà per identificar l’àrea de Participació Ciutadana i tots els processos que s’impulsin des del consistori.

El regidor de Participació Ciutadana, Eduard Diaz, ha explicat que amb la posada en marxa d’aquesta nova plataforma “fem un pas endavant en l’aprofundiment de la democràcia local participativa, que a més ens facilitarà la feina i ens permetrà obtenir millors resultats amb la implicació de la ciutadania”.

La votació que s’ha posat en marxa estarà disponible per als majors de 16 anys empadronats al municipi, fins al 21 de novembre a les 12 de la nit.