Saber esperar defineix, en certa manera, la virtut de l’esperança. Naixem envoltats de rellotges. Estem mesurats a cada instant. Hi ha un espai entre el que desitgem i la seva obtenció. El que és propi d’aquest temps que ens allunya del que desitgem s’anomena esperança. És una virtut. En llatí, virtus vol dir força. Es necessita ser valent per vèncer el temps que ens separa del nostre objectiu, sobretot si és llarg i costós.

Però les esperances humanes són trencadisses com el mateix home. El sofriment pot acabar amb l’esperança. Triar malament una realitat com si fonamentés una esperança pot ser pura trampa. He sentit dir que gent propera, que havia recollit força diners durant la guerra del 36-39, va trobar-se sense cap pesseta perquè no tenien valor legal. Sense ingressos.

L’art de viure és triar esperances que no defraudin, encara que costi. Els progressos científics dels últims segles han desesperat multituds d’esperances. La penicil·lina sola va resoldre malalties incurables. La ciència creix cada dia i la gent l’ha convertit en la seva esperança.

Però l’experiència diària ens mostra que la ciència no esgota «l’espera» humana. No satisfà ni l’espera ni l’esperança. El papa Benet XVI, en la seva encíclica Spe Salvi fa un estudi molt profund, des d’abans de la Revolució Francesa, sobre la lluita per fer entendre al món que ni els robots poden posar en dubte la nostra esperança. «No són els elements del cosmos, les lleis de la matèria, els que en definitiva governen el món i l’home, sinó queés un Déu personal que governa les estrelles, és a dir, l’univers; l’última instància no són les lleis de la matèria i de l’evolució, sinó la raó, la voluntat i i l’amor: una Persona. Déu!».