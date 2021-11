Les estacions d’esquí de Ferrocarrils de la Generalitat - entre les quals hi ha les gironines La Molina, Vallter i Vall de Núria - arrencaran entre finals de novembre i el 4 de desembre, coincidint amb el Pont de la Puríssima, una nova temporada d’hivern amb l’objectiu d’acostar-se a les xifres anteriors a la pandèmia. Després dels confinaments territorials d’ara fa un any i que molts visitants es quedessin sense esquiar, la presidenta de la companyia, Marta Subirà, va assegurar ahir que afronta aquest hivern amb «molta il·lusió» i amb el desig que «la meteorologia respongui». «Volem que s’assembli al màxim a les temporades d’abans de la pandèmia. El 2019 va ser un bon any i ens agradaria repetir-lo», va comentar

FGC va presentar aquest divendres al migdia, en un acte a l’antiga fàbrica d’Estrella Damm, la nova temporada d’esquí a les estacions de La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Portainé i Boï Taüll. Concretament, està previst que Espot i Port Ainé obrin el 26 de novembre; La Molina, Vallter i Boí Taüll, el 27 de novembre; i Vall de Núria, el 4 de desembre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

Entre les novetats d’aquest any, hi ha les noves màquines de venda i recollida de forfets; la inclusió del viatge en el Telefèric de la Vall de Núria si es compra el bitllet del cremallera; i les exposicions «90 anys d’història. El Cremallera de Núria» i «Tots podem ajudar el Gall Fer», de Portainé.

A més, s’inaugurarà el nou Teleesquí Puigfalcó i la nova pista Ginebrell de Boí Taüll. Precisament, aquesta estació acollirà els Campionats d’Europa d’Esquí de Muntanya del 8 al 13 de febrer. Per la seva banda, a Portainé es posarà en marxa un nou aparcament a la cota 2000 per descongestionar els accessos.

La presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat, Marta Subirà, va garantir que les estacions d’esquí que gestiona la companyia són un «destí segur» i va animar a esquiadors i amants de la muntanya que les visitin i «perdin la por si encara en tenen». Subirà també va demanar que s’allotgin i facin vida al Pirineu.

«L’any passat va ser un hivern complicat i enguany les condicions que se’ns presenten creiem que són immillorables. De la mateixa manera que estem recuperant usuaris als Ferrocarrils, estem convençuts que aquest hivern serà una temporada excel·lent a les estacions d’esquí», va comentar.

En l’acte d’ahir, a presidenta de FGC, Marta Subirà, va evitar valorar la petició de la CUP que el Govern renunciï als Jocs Olímpics d’Hivern com a una de les condicions per obtenir el suport dels anticapitalistes en l’aprovació dels pressupostos i només va manifestar que FGC es troba a disposició de l’Executiu. «Si no n’hi ha, res, i si no ens posem a disposició», va dir en declaracions als mitjans de comunicació.