Les «bones dades» de les quals parlava aquesta setmana el director de l’aeroport de Girona, Vicenç Pallarès, s’han materialitzat amb les xifres del mes d’octubre. Segons les dades publicades per Aena, la quantitat d’operacions durant aquest mes -el darrer de la temporada d’estiu- s’ha situat només un 8,8% per sota la d’octubre de 2019, a banda de millorar substancialment les xifres de 2020. El nombre de viatgers, tanmateix, encara està lluny de l’època prepandèmia: durant el mes d’octubre han passat per Vilobí un 67,3% menys de passatgers que durant l’octubre de 2019.

L’aeroport de Girona-Costa Brava ha recuperat durant aquesta temporada d’estiu l’activitat després d’un 2020 nefast. Durant el mes d’octubre, han utilitzat les instal·lacions de Vilobí un total de 65.283 persones, el que suposa un creixement exponencial (del 1.766,8%) respecte a l’octubre de 2020, moment en què la pandèmia anava a l’alça. Tot i això, la xifra està encara està un 67,3% per sota les dades de 2019. El que millor s’ha recuperat, tanmateix, han estat les operacions, que han crescut un 43,5% respecte al 2020 i es troben només un 8,8% per sota les dades de fa dos anys. En total, la xifra d’enlairaments i arribades ha ascendit a 1.521.

Per destinacions, les principals són Holanda (especialment gràcies a les bones dades que durant les últimes dues temporades està aconseguint la companyia Transavia), Bèlgica i Londres. Tot i això, el principal nombre de passatgers ha estat de nacionalitat alemanya i, en segon lloc, holandesa.

Les mercaderies no remunten

El que segueix sense recuperar-se, en canvi, són les mercaderies. En total s’han transportat 2.434 quilos, que suposen un 66,8% menys que les d’octubre de l’any passat i representen un 45,5% menys que les de 2019.

En el global dels deu primers mesos de l’any, l’aeroport millora les dades de 2020, però encara queda molt lluny de la prepandèmia. A hores d’ara l’han utilitzat 291.474 persones, el que suposa un 71,3% més que el 2020 però un 84,2% per sota de l’any 2019.