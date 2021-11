El Departament de Salut ha posat en marxa una desena d’equips guia per atendre joves de 12 a 25 anys amb trastorns psicopatològics greus i amb atenció complexa. Aquests equips estaran formats per quatre professionals, però de cinc disciplines: psicòlegs, psiquiatres, infermers, treballadors socials i educadors socials. La idea principal és apropar-se als joves, ja que aquests presenten situacions complexes més enllà de la problemàtica mental, així com problemes per acudir als serveis. Per això, aquests professionals aniran «al carrer, al bar», al domicili o allà on el pacient estigui. D’altra banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va anunciar ahir 54 equips més a partir del 2022 per atendre altres pacients amb crisis agudes.

El president del Consell Assessor de Salut Mental i Addicions, Joan Vegué, va explicar ahir que evitaran que els usuaris hagin d’anar als centres, i que seran els equips els que es desplaçaran.