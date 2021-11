La divuitena edició de la Mostra de Cinema Espiritual, que se celebrarà del 15 al 30 de novembre, vol recuperar una certa normalitat després de la crisi de la Covid-19. En aquesta ocasió, fins a sis localitats de les comarques gironines acolliran les projeccions i els seus posteriors debats: el Centre Catòlic de Blanes, la Cate de Figueres, l’Auditori EspaiCaixa a Girona, el Centre de Natura Can Trona de la Vall d’en Bas, l’Ateneu Popular de la Coma-cros de Salt i els Cinemes Olot.

Entre les pel·lícules que es podran veure a les comarques gironines hi ha El jove Ahmed (Figueres), que tracta sobre els processos de radicalització en els joves, i El pa de la guerra (Blanes), que és una denúncia de la barbàrie a la qual estan sotmeses les dones afganeses i sobre el dret a l’educació de les noies. A més, en el marc del cicle «Ecologia i Espiritualitat», amb la col·laboració de Justícia i Pau, es projectarà a Blanes La sal de la terra, en la qual es vol reflexionar sobre el model de planeta des del punt de vista de la sostenibilitat ecològica.

Les altres pel·lícules que es podran veure a comarques gironines són Los Rodríguez y más allá (Blanes), una pel·lícula que defensa la importància de la família i és un homenatge als infants amb càncer; Gaudí, l’arquitecte de Déu, que reivindica la beatificació del creador de la Sagrada Família i es podrà veure a Blanes i Figueres; Fortuna, que reflecteix el fracàs de l’Europa comunitària en un dels seus grans reptes, com és la immigració (Salt, Olot) i The farewell, que parla del dol i les diferents maneres que té l’ésser humà de fer-hi front, així com de l’abisme cultural entre el pensament col·lectivista oriental i la individualitat occidental (Girona, la Vall d’en Bas). Finalment, a Girona també es projectarà Especials, que mostra la realitat dels infants autistes, i a Salt es podrà veure Corpus Christi, que explica la història d’un jove que es fa passar per capellà després d’haver estat en un centre de justícia juvenil.

D’altra banda, la Mostra arribarà també als centres penitenciaris de tot Catalunya. Pel que fa al format virtual, al canal sobre cinema espiritual de la plataforma FilminCAT es programaran pel·lícules que giren a l’entorn de personatges femenins en un context marcat per alguna tradició religiosa.