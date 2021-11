L’emblemàtic sopar benèfic organitzat per la Fundació Oncolliga Girona va celebrar-se ahir a la nit després de dos anys. El Palau Firal de Girona va omplir-se de més de 500 persones, entre els quals personalitats de la política, de l’àmbit sanitari, del món cultural, empresarial i social, que van contribuir a recaptar fons per ajudar als malalts de càncer i els seus familiars. Cada persona va pagar 45 euros pel sopar, i es podia apadrinar una taula per 150 euros. També hi havia l’opció de prendre una copa solidària per 10 euros i de participar en una tómbola benèfica.

Enguany l’entitat, que és hereva de la Lliga contra el Càncer Girona i Comarques, ha celebrat 25 anys de vida.