Fornells de la Selva ha desbancat Peralada com a municipi de més de mil habitants amb major renda declarada per contribuent a la província de Girona, segons les últimes dades publicades per l’Agència Tributària, sobre la base de les declaracions de l’any 2019, és a dir, just abans de la pandèmia.

D’aquesta forma, la renda bruta mitjana declarada per contribuent a Fornells es va situar en 39.378 euros, un 6.2% més que l’any anterior, per sobre dels 32.423 de la mitjana del conjunt de Catalunya i més de 10.000 per sobre dels 28.384 dels ingressos mitjans a nivell espanyol.

Entre els municipis gironins amb la renda més elevada, hi ha la capital de la província, però també molts municipis de l’àrea urbana de Girona, com Sant Gregori, Vilablareix, Sant Julià de Ramis, Quart i Bescanó.

A l’extrem oposat, els gironins que declaren menys ingressos els trobem a Salt, amb una una renda mitjana bruta de 22.577, seguit de Lloret de Mar (24.584 euros) i Vilamalla (24.799 euros).

En el conjunt d’Espanya - les dades de l’Agència Tributària no inclouen País Basc ni Navarra, amb una fiscalitat pròpia - situen Pozuelo de Alarcón (Madrid), com a municipi més ric, amb una renda mitjana de 82.188 euros. En segon lloc apareix Xeresa, un petit municipi de València, per davant de Matadepera (Barcelona) i dues localitats madrilenyes, Alcobendas i Boadilla del Monte. Sant Just Desvern i Sant Cugat del Vallès es mantenen entre les deu poblacions espanyoles de major renda.

Les dades d’Hisenda mostren que la renda bruta mitjana dels més de 20,6 milions de declarants d’IRPF l’any 2019 va ser de 28.384 euros anuals, un 3,8% més que el 2018.

Per comunitats autònomes, lidera el rànquing Madrid, amb una renda mitjana bruta de 37.768 euros (+2,8%) per habitant, seguida per Catalunya (32.423 euros), Ceuta (31.504 euros), Melilla (30.175 euros), Illes Balears (29.736 euros), Astúries (27.448 euros) i Aragó (27.014 euros).

A l’extrem contrari, les comunitats amb rendes més baixes van ser Extremadura, amb 20.926 euros per habitant de mitjana, seguida de Castella-la Manxa (23.437 euros), Andalusia (23.510 euros) i Murcia (24.380 euros).