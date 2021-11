Dijous es va cloure la 44a edició del Congrés Mundial d’Hospitals, que durant aquesta setmana ha comptat més d’un miler de participants. L’hospital de Palamós hi ha estat present tant a la part de congrés en dues taules rodones i a la part expositiva amb l’acceptació d’un pòster. La directora assistencial, Anna Ribera, va explicar els acords i sinergies de l’hospital de Palamós i l’ICO a la taula Catalan Institute of Oncology: a model based on cancer networking i també va exposar les conclusions arran del treball amb el grup +futur Unió Catalana d’Hospitals sobre la integració assistencial. A la part expositiva, el pòster de Meritxell Pérez, directora de l’ABS de Palamós, posa en relleu la coordinació entre hospital, laboratori, farmàcia i atenció primària pel diagnòstic i tractament de l'anèmia. Aquest fòrum internacional genera coneixement en l’àmbit de la innovació de sistemes sanitaris i socials.