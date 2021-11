Els cossos policials han detingut de mitjana un gironí cada tres dies acusat de delictes sexuals durant el 2020. En total durant tot l’any s’han arrestat o investigat 117 persones per aquests tipus de fets delictius. Uns casos que per la pandèmia han anat de baixa però que de tot manera es troben en nivells molt alts. Els policies de la província han fet 230 investigacions sobre delictes sexuals i n’han resolt el 66% (186). S’ha de dir que aquests tipus de figures delictives són de les que costa més denunciar i per tant, hi ha una xifra negra que no es coneix. I és que sovint ocorren en el sí de famílies, parelles o coneguts i a vegades les víctimes no es veuen en cor de denunciar.

Un dels indrets amb més casos

La província de Girona amb aquests 230 casos detectats durant el 2020 se situa entre les que tenen més incidència d’Espanya. Concretament, està en el Top 15. S’ubica a la catorzena posició i compta amb una taxa de 2,9 delictes per cada 10.000 habitants. Al capdavant dels territori hi ha Las Palmas amb un índex de 5 i les Illes Balears, amb una taxa de 4,4 delictes per aquest nombre de població.

La taxa gironina de 2,9 delictes per cada 10.000 habitants es troba per sobre de la mitjana d’Espanya, que es troba en els 2,8.

Abusos i agressions

L’Informe sobre els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual a Espanya 2020 del Ministeri de l’Interior també posa de manifest que els abusos sexuals (115) i les agressions sexuals (76), ja siguin amb penetració o no, són els delictes que més es denuncien a Girona. El tercer delicte en nombre de denúncies és la pornografia de menors d’edat (16).

Totes aquestes investigacions per delictes sexuals han acabat amb un total de 162 victimitzacions malgrat la situació de pandèmia, que va fer que fos difícil denunciar sobretot durant el confinament domiciliari. Quan en canvi, algunes víctimes van viure amb l’agressor a casa seva fins a poder trobar una solució per explicar-ho a la policia.

Van a l’alça

En els últims anys aquest tipus de delictes han viscut un increment molt destacat dels casos. El 2020 és el tercer amb més denúncies de l’última dècada. El més alt fins ara ha estat el 2019 amb 310 casos investigats i el segon amb més casuística és el 2017 amb 221 denúncies per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Aquest any 2021, segons les dades acumulades fins al tercer trimestre, la policia ja ha treballat amb 249 casos relacionats amb aquests delictes.

Aquesta setmana precisament s’ha conegut uns casos d’abusos sexuals a menors a Vilafant. Presumptament un professor de judo feia tocaments a nenes adolescents mentre els feia classes al local polivalent. Tres mares van denunciar els fets als Mossos i aquesta setmana s’ha detingut al presumpte autor dels fets: un judoka de 30 anys de la població. La jutge va deixar-lo amb llibertat amb mesures cautelars.

Catalunya: baixen el doble

Una dada destacable ja en l’àmbit de les autonomies, és que Catalunya ha experimentat l’any 2020 una davallada dels delictes sexuals més gran que el conjunt de l’Estat. Si a tot el territori espanyol el 2020 s’han reduït un 14% els delictes coneguts en matèria de violències sexuals, la disminució arriba al 24% en el cas de Catalunya, gairebé el doble, segons dades del Ministeri de l’Interior. Després de les Illes Balears, és la comunitat on més han baixat aquests percentatges, segons recull ACN.

A altres autonomies molt poblades, com Andalusia i Madrid, la reducció es queda en un 12,2% i un 11,8% respectivament. En territori català, de fet, han baixat totes les tipologies de delictes contra les llibertats sexuals a excepció dels contactes digitals a menors de 16 anys, que van pujar dels 101 casos coneguts el 2019 als 122. En termes generals, la davallada més important en l’àmbit català ocupa les agressions sexuals amb penetració. S’han registrat un terç menys de violacions, passant de 557 dos anys enrere a les 387 del 2020.

Un 78% de resolució a Espanya

Mentre que les forces i cossos de seguretat en el global de tot Espanya han registrat 2.029 fets relacionats amb ciberdelinqüència sexual, un 12,4% més que l’any anterior i el 80% dels casos han afectat menors d’edat. L’Informe també destaca que s’han investigat 13.174 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i que el 78,1% d’aquests delictes han quedat resolts gràcies a la tasca policial. A més, com recull EFE, això ha permès la investigació o la detenció de 7.959 presumptes autors.

L’informe recull que el 85% de les 12.769 víctimes són dones, percentatge que creix fins al 92% en els casos de violacions i en assetjament sexual i agressions sexuals sense penetració. Pel que fa a l’edat de les persones afectades, el 49,1% són menors, un grup que va patir sobretot abusos sexuals. Els menors de 18 anys i el grup de 18 a 30 anys representen les tres quartes parts del total de víctimes.

Estacionalitat Creixen els delictes durant l’estiu

L’informe del Ministeri de l’Interior ha detectat que la delinqüència sexual té un patró d’estacionalitat, ja que augmenta els mesos d’estiu (maig-octubre) i en canvi, disminueix durant els d’hivern. Els abusos sexuals i les agressions sexuals (tots dos amb penetració i sense) també a l’Estat són les tipologies penals que amb més freqüència es donen (76%), i creixen els delictes comesos dins de l’interior dels habitatges, que arriben a un 59%.