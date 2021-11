Llanars mantindrà un caixer automàtic després de més d’un mes sense aquest servei. Tot just fa un any que l’alcalde llanarenc Amadeu Rosell va ser informat de les intencions de CaixaBank de retirar el caixer automàtic, amb l’argument del canvi en els paradigmes de les entitats. Per això des de fa mesos treballa amb la intenció d’habilitar-ne de nou el servei, encara que sigui amb un cost d’entre 600 i 1000 euros mensuals, segons els anys de durada de la concessió. Aquesta despesa és un inconvenient per un municipi amb un pressupost ja prou migrat, però imprescindible pel dia a dia dels seus habitants. L’antiga oficina de la desapereguda Caixa de Girona va esdevenir un simple caixer automàtic per treure-hi diners en ser absorvida per La Caixa.

En lloc d’ubicar el caixer a l’antiga oficina, Llanars ha triat una de les arcades que hi ha al costat del bar de Cala Mercè, amb aparcament proper, per habilitar-hi un caixer d’última generació que no només servirà per treure-hi diners, sinó també per fer-hi ingressos i altres operacions. El caixer donarà servei a la gent de Llanars però també a la de Vilallonga, Setcases o a visitants de Vallter 2000. Per aconseguir-ho s’ha obert un concurs que a més haurà d’enfrontar la complicada tessitura de la seguretat i el servei d’internet. Paral·lelament el consistori lluita per «trobar recursos per finançar-ho», explica Rosell.

La situació de Llanars no és nova. Els pobles petits del Ripollès estan pràcticament tots sense serveis bancaris de cap classe. Estem en una situació on «els diners dels particulars ja no compten perquè el mercat financer ha canviat», diu el gestor, alhora que regidor de serveis econòmics i conseller comarcal, Josep Maria Creixans. Paradoxalment com més diners té un Ajuntament, més ha de pagar per tenir-los al banc, perquè aquests no en poden treure profit. Ara les entitats estan més pendents de vendre alarmes i reduir oficines, aprofitant que la gent jove està acostumada a operar a través del telèfon o l’ordinador.

El barri més poblat de Ripoll, el de la carretera de Barcelona, va quedar-se el 2018 sense oficina i l’Ajuntament de Ripoll va intercedir per tal que s’hi habilités un caixer automàtic. «Europa té una ràtio d’una oficina cada 25.000 habitants i això ens indica que en el futur el Ripollès només en tindrà una o dues» assenyala un Creixans que també creu que «estem més a prop de la desaparició del diner físic que no pas cap al model de caixes de les diputacions», qüestionat amb relació a la possibilitat que els ens públics puguin implementar serveis similars als de les caixes d’estalvis de fa dècades. Aquesta última setmana s’ha sabut la decisió del BBVA de tancar la seva oficina de Sant Joan de les Abadesses, i la recollida de signatures que s’ha endegat per evitar-ho.

Un problema estès

Girona és, de fet, un dels terriroris on el nombre d’oficines financeres s’ha reduit més en els últims anys. Així, altres pobles ja han apostat per solucions similars. Sant Jaume de Llierca (Garrotxa) compta ja amb un acord amb una entitat bancària per instal·lar-hi un caixer automàtic pel qual pagarà mil euros mensuals. Una fòrmula perquè els prop de mil habitants del municipi, molts d’ells d’edat avançada, no hagin de desplaçar-se més de 10 quilòmetres fins les poblacions més properes.