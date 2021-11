La Policia Municipal d'Olot ha detingut dos lladres multireincidents per robar el mòbil a un jove agafant-lo pel coll. Segons informen en un comunicat, els arrestats són veïns de la població i tenen 19 i 20 anys. El robatori ha tingut lloc la matinada d'aquest diumenge. Cap a dos quarts de set del matí, els lladres haurien assaltat la víctima mentre caminava pel carrer Sant Antoni Maria Claret. Mentre un d'ells l'agafava pel coll, l'altre, que anava amb bici, hauria aprofitat per robar-li el telèfon. Després, tots dos van fugir. La víctima ha alertat la Policia Municipal que, a través de la geolocalització del mòbil, han pogut ubicar i arrestar els sospitosos. Els han atrapat a l'alçada del camí de Teuleria. La Policia Municipal va transferir els detinguts com a suposats autors d'un delicte de robatori als Mossos d'Esquadra.