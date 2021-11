Els salvaments al medi natural semblen no tenir sostre a les comarques gironines. Els Bombers n’han realitzat 420 i encara falten dos mesos per tancar l’any. Les dades són fins al dia 9 de novembre. Amb aquest nombre d’actuacions ja s’han superat el rècord que estava en 395 serveis. Una suma registrada tant els anys 2019 com 2020 a la Regió d’Emergències de Girona.

Amb aquestes dades sobre la taula es pot veure que clarament aquest any tancarà amb un nombre molt elevat de salvaments al medi natural. I és que els Bombers no paren d’anar enfeinats amb recerques i rescats, sobretot en caps de setmana.

La tardor sol tenir entre els serveis més habituals d’aquest àmbit, les recerques de boletaires però també, els rescats i recerques per accidents en aquests espais naturals tan concorreguts.

De fet del total de salvaments al medi natural practicats pels Bombers a Girona enguany, el 61% corresponen a rescats de muntanya (261) i el segon servei més realitzat és la recerca de persones perdudes (98), que concentra el 23% dels casos. Les recerques o rescats marítims també ocupen un bon tros del pastís, (l’11%) amb 47 serveis.

Els caps de setmana, més casos

Analitzant les actuacions segons el dia, els caps de setmana són els reis en nombre de serveis: amb 195 actuacions. El dissabte concentra el nombre més elevat, amb 104; seguit del diumenge, amb 91. La resta de dies se n’han realitzat uns 40 de mitjana.

Per mesos, el d’agost és el que hi ha hagut el pic de serveis de rescats a muntanya, amb un total de 69. Mentre que el de recerques de persones perdudes s’ha donat el mes d’octubre, amb 22 actuacions al medi natural.

Quant al nombre de serveis segons la zona del territori, el Ripollès lidera les actuacions al medi natural: se n’han registrades ja 107. Aquí el requeriment més habitual als Bombers és l’accident de muntanya, que acaba amb un rescat de la persona lesionada.

La segona comarca amb més incidència és la de l’Alt Empordà, amb 92 serveis. Aquí la major part de les actuacions han estat rescats de muntanya (49). I finalment, la tercera zona de més activitat dels Bombers és el Baix Empordà (77). Aquí el rei del serveis és el de muntanya (50).

Dotze anys de creixement

Les dades públiques dels Bombers de la Generalitat mostren que els salvaments al medi natural no han parat de créixer en els darrers 12 anys a la Regió d’Emergències de Girona. El 2010 - el primer any de dades públiques- els Bombers van arribar a fer 212 actuacions i a partir de llavors, no han parat d’escalar. L’any 2015 es van superar els 300 però, no s’havia arribat ni passat dels 400 fins enguany i cal recordar que encara no s’ha tancat l’any. Els experts ja venien alertant que aquest 2021 les xifres podrien anar molt a l’alça després d’un 2020 marcat per la pandèmia i el 2019, on ja s’havia detectat un clar creixement dels serveis d’aquest tipus.

Estiu de molta activitat

Durant l’estiu es van disparar els serveis i és que la pandèmia malgrat anar de baixa encara va complicar la mobilitat, sobretot a cap a altres països. Això va provocar que la gent no viatgés massa lluny i novament, el turisme local es va mobilitzar i per tant, no hi va haver dia que els Bombers no tinguessin serveis de rescat per camins de ronda de la Costa Brava o per ajudar a excursionistes al Pirineu. Una mostra de com els rescats van a l’alça durant l’estiu és que entre juny i setembre, els Bombers van realitzar 247 serveis de salvament al medi natural gironí, més de la meitat de tot l’any.