Renfe sumarà, a partir del 29 de novembre, dues noves freqüències diàries (una per sentit) en el recorregut d’alta velocitat Barcelona-Girona-Figueres, el que permetrà arribar a les 25.000 places setmanals de la tarifa Avant, el que significarà un 45% més de les que hi ha en l’actualitat. L’operadora ha decidit reforçar la franja de la tarda amb un tren que sortirà a les 16:26h de Barcelona-Sants, que arribarà a Girona a les 17:17h i a Figueres-Vilafant a les 17:39h. En sentit contrari es reforçarà la franja del matí, amb un tren que sortirà de Figueres a les 11:31h i arribarà a Barcelona a les 12:34h. A més, els diumenges aquests nous trens canviaran el seu horari per adaptar-se a les necessitats dels viatgers de cap de setmana. L’operadora confia en incrementar de forma paulatina la quantitat de places d’Avant dins dels trens d’alta velocitat.

El president de Renfe, Isaías Táboas, va presentar ahir les noves propostes de la companyia davant del Comitè d’Experts. Durant la reunió, Táboas també va explicar que la incorporació de noves freqüències entre Barcelona, Girona i Figueres-Vilafant es realitzarà «de forma progressiva» durant els propers mesos.

I és que, en les darreres setmanes, els passatgers de l’alta velocitat d’aquest recorregut s’han queixat perquè, un cop superada la fase més dura de la pandèmia i malgrat la reducció progressiva del teletreball, Renfe no ha recuperat les freqüències que aquest corredor tenia abans de la Covid-19. Fa pocs dies, la companyia va admetre que les vuit freqüències per sentit que hi ha actualment són «justes», i ja va anunciar la possibilitat d’augmentar-les amb un tren per sentit, tal com va confirmar ahir. Tot i això, la companyia no preveu poder recuperar la normalitat fins al juny per falta de maquinistes, ja que la pandèmia n’ha frenat la formació.