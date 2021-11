El Departament de Salut va començar ahir a administrar la dosi de record als vacunats amb Janssen que fa més de tres mesos que van rebre el vaccí. A aquestes persones se’ls ha administrat mitja dosi de Moderna, mentre que als treballadors sense vacunar se’ls ha administrat una dosi sencera. Salut inicia aquesta setmana l’administració de la dosi de record de la vacuna Janssen en aquelles persones que fa més de tres mesos que han estat vacunades amb una dosi d’aquesta vacuna. Els centres d’atenció primària (CAP) seran els encarregats de citar a aquest col·lectiu, seguint l’estratègia actual de citació i vacunació, i també amb noves eines, a partir de finals de novembre.

A Catalunya, 348.022 persones van rebre la vacuna de Janssen, d’una sola dosi. D’aquestes, es calcula que 850 són usuaris sense identificació sanitària i per això es reprendran els circuits ja establerts amb les xarxes comunitàries per tornar-los a captar.

Per a la resta, els centres que disposen de la història clínica informatitzada tindran properament al web de cita de Salut un apartat específic de vacunació covid on els usuaris podran demanar hora per vacunar-se cal CAP o als annexos a aquests. Aquesta eina estarà operativa en uns dies. Els usuaris que compleixin els criteris per rebre la dosi de record de Janssen rebran un missatge al mòbil.

Temporers gironins vacunats

D’altra banda, el Pla d’acció territorial per a l’atenció sanitària dels temporers agraris de la poma i la verema de Girona ha finalitzat aquesta setmana. En total, s’han comptabilitzat 358 dosis de Janssen administrades. A aquesta dada caldria afegir-hi treballadors que resideixen de forma regular a les comarques gironines, que són la majoria, i que s’han pogut vacunar.