«La mesura no està tancada, almenys no amb caràcter immediat». Són paraules de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, sobre l’ampliació del passaport Covid, donant a entendre que, si en els pròxims dies i setmanes les xifres de la pandèmia continuen empitjorant, i hi ha a l’horitzó un macropont al desembre, aquesta extensió del requeriment del document acreditatiu de la vacunació serà requerit.

«Som conscients que això pot suposar una limitació de drets, però si es pren aquesta decisió és per evitar endurir les restriccions, com la disminució d’aforaments, que també porten dèficit d’aquests mateixos drets», va explicar Plaja després de la reunió del Govern. I és que el coronavirus segueix en ascens a Catalunya, amb el doble de contagis que fa dues setmanes i un augment de la tensió hospitalària. Les dades concretes d’aquest dimarts, facilitades per Salut, indiquen que aquest augment hospitalari segueix, tant en ingressats com en ucis, que s’acosten al centenar. El 70% dels ingressats no estan vacunats. En concret, la xifra d’ingressats és de 386, davant els 376 d’ahir. A les unitats de crítics hi ha 96 persones, mentre que en l’últim comunicat n’eren 90.

Mentrestant, la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) exigeix «seguretat jurídica» a la Generalitat perquè el sector de l’oci nocturn pugui treballar amb previsió en cas que s’aprovin noves restriccions contra la covid-19.

«Aviat es començaran a vendre entrades per Cap d’Any i es faran reserves per sopars d’empresa, el que fa més necessari que no s’hagi d’estar pendent de quines restriccions aprovarà cada setmana el Procicat», va indicar la patronal de l’oci en un comunicat.