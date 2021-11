Un total de 277 infants de les comarques de Girona van ser tractats al llarg del 2020 a l’hospital de Sant Joan de Déu Barcelona. En un 19% dels casos, aquests nens van ser derivats al centre barceloní per ser tractats d’una malaltia oftalmològica; en un 16% per una malaltia neurològica; en un altre 15% per un problema que requereix un tractament o cirurgia ortopèdica i en un 10% per ser tractats d’un càncer infantil, segons dades proporcionades pel centre sanitari. Des de començament d’any i fins a finals d’octubre de 2021, el nombre d’infants gironins atesos al centre barceloní ja és de 272.

Per recaptar fons que permeti avançar en el coneixement d’aquestes malalties i millorar el seu tractament, l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona organitza el proper 27 de novembre la segona edició de la Gala Inseparables. Al llarg de la vetllada, els participants podran conèixer nous projectes i altres aspectes més desconeguts de l’hospital; gaudir d’una actuació en directe de cantants com Álvaro Soler, Conchita, Macaco i el grup musical Los Secretos; i participar en un sorteig d’una quinzena de productes.

«Per a molts infants de Girona que pateixen malalties complexes, Sant Joan de Déu és el seu hospital. Alguns, com per exemple els infants que tenen un càncer infantil, poden passar anys anant i venint de l’hospital. Per això, fem una crida a les famílies de Girona a participar a la gala i ajudar a avançar en el coneixement i tractament d’aquestes malalties», indica Gloria García, responsable de la Unitat de Captació de Fons de l’hospital Sant Joan de Déu.

Més del 50% dels fons que es destinen a la investigació de les malalties infantils provenen de donacions de la societat civil. A causa de la pandèmia, es van celebrar pocs esdeveniments i no es van poder recaptar suficients diners.