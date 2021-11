El Banc de Sang i Teixits de Catalunya alerta que les reserves són baixes i que calen més donacions de sang per atendre els malalts dels hospitals. Les necessitats diàries han augmentat des d’aquest mes de setembre i calen 1.100 donacions per garantir les transfusions, especialment de plaquetes. Aquest component de la sang només té una durada de 5 dies. Per això és important mantenir un ritme de donacions constant cada dia. Cal tenir present que s’estan recuperant intervencions endarrerides per la covid-19 i per això les transfusions augmenten i cal més sang per als malalts.

Tenint en compte les donacions per província, des del gener fins a l’octubre d’aquest any, n’hi ha hagut 23.338 a Girona. La dada ha millorat respecte al mateix període de l’any passat, tenint present que les donacions van baixar per la pandèmia, però en canvi no ha aconseguit superar la registrada el mateix període del 2019. En canvi, a províncies com Barcelona i Tarragona, sí que s’ha registrat la dada més alta en tres anys. Lleida és la província amb menys donacions.

El Banc de Sang té unes reserves de seguretat per donar resposta a possibles situacions d’emergència. Amb l’augment de l’activat les reserves se situen ara a les 6.000 unitats. La xifra ideal són 10.000.

Per donar sang només cal ser major d’edat, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut.