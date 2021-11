La Costa Brava ha aconseguit el premi a Millor destinació nacional del 2021 que entrega la revista 'Condé Nast Traveler'. Aquest dimecres a la nit es va fer la cerimònia d'entrega dels guardons al Teatre Principito de Madrid amb l'assistència de 200 persones. Els premis van guardonar establiments turístics i destinacions en diferents categories. Hi havia reconeixements als millors hotels urbans, els hotels nous, els de disseny o els gastronòmics. Per part de les destinacions, la revista premia la millor destinació nacional i internacional. També es guardonen companyies aèries i de creuers. Els guanyadors en les diferents categories són els que han aconseguit més vots en un concurs a les xarxes socials i publicacions digitals.

La Costa Brava va aconseguir el guardó per la seva bellesa, les cales i platges i els camins de ronda que hi ha. Els votants també han defensat la llum mediterrània i la singularitat dels pobles de pescadors, a banda de la gastronomia i el patrimoni històric que hi ha al territori.

El vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, va recollir el premi, després de guanyar a una vintena de destinacions turístiques espanyoles que optaven al guardó. A més de la Costa Brava, l'hotel la Bionda de Begur (Baix Empordà) va guanyar el premi de Millor hotel de disseny.

La revista 'Condé Nast Traveler', que s’edita en nombrosos països, té un tiratge de 26.000 exemplars al mes i 60.000 lectors a l’estat espanyol. En la seva versió digital té registrats 5,3 milions d’usuaris únics al mes i genera 7,6 milions d’impactes mensuals.