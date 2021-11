La situació epidemiològica a Girona i Catalunya segueix empitjorant degut, principalment, a l’augment dels indicadors de contagi i com a conseqüència dels casos.

D’una banda, el risc de rebrot a la Regió Sanitària de Gironas’ha gairebé duplicat en dues setmanes. Actualment el nivell és catalogat com a «alt» ja que està per sobre del llindar de 100, amb un total de 171 punts. D’altra banda, la taxa que mesura el nivell de contagi del virus, la velocitat de reproducció, també està en un valor elevat. El nombre recomanat per Salut per tal de mantenir la pandèmia controlada és inferior a 1. En aquests moments, amb una taxa d’1,28, significa que cada cent persones en contagia unes 128 de mitjana.

Seguidament, els casos detectats segueixen disparats. En una setmana, els positius a la regió han augmentat un 40%. Fa set dies se’n van diagnosticar 486 i una setmana més tard, 681. Paral·lelament, i a diferència de la setmana passada, l’augment dels positius ja està començant a repercutir en un creixement de pressió assistencial als hospitals. El nombre d’hospitalitzats ja s’apropa al mig centenar i hi ha catorze crítics, cinc més que fa set dies.

Malgrat l’augment dels indicadors epidemiològics, el Procicat va decidir ahir prorrogar dues setmanes les mesures actuals sense canvis. El conjunt de mesures s’enviaran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, atès que l’ús del certificat COVID requereix l’aval judicial previ.

Com fins ara, entre d’altres, continuarà vigent la prohibició de menjar i beure al carrer entre la 1 h i les 6 h, així com la prohibició de vendre alcohol a les botigues de conveniència entre les 22 h i les 6 h. El Govern insisteix en la necessitat de seguir mantenint les mesures bàsiques de prevenció davant de la COVID-19, com ara la necessitat de fer un ús correcte de la mascareta, mantenir la distància sempre que sigui possible i aplicar les mesures higièniques.

S’estén la tercera dosi

D’altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que la Ponència de Vacunes ha aprovat vacunar amb una tercera dosi o dosi de reforç les persones més grans de 60 anys i el personal sanitari i sociosanitari. Segons el president espanyol, l’Estat manté d’aquesta manera una estratègia de vacunació que l’ha situat al capdavant dels països amb un percentatge de ciutadans vacunats més alt, i amb una incidència acumulada i nombre de casos inferior a altres països d’Europa. «Estem millor que fa un any per abordar qualsevol repunt de la covid-19», va dir, però «hem de continuar amb la vacunació sense pausa, amb prudència i responsabilitat».

Els sanitaris feia setmanes que reclamaven aquesta mesura. Recentment, el president del Col·legi de Metges de Catalunya, Jaume Padrós, havia explicat que havia fet la petició formalment tant a Salut com a Sanitat. Considera que aquests professionals van ser vacunats fa molts mesos i ara estan, i estaran, «molt exposats», especialment en un escenari de creixement de contagis.

Padrós també va instar a «reforçar» l’escut protector de la societat i va considerar que l’hivern és amenaçant per la previsió d’infeccions respiratòries. Va demanar també responsabilitat i paciència a la població i que els que no s’hagin vacunat encara ho facin.

Catalunya frega els 400 hospitalitzats

Els contagis per coronavirus segueixen a l’alça a Catalunya, amb prop de 700 nous diagnòstics cada dia, la qual cosa es nota ja en els pacients ingressats als hospitals, que són a punt d’arribar a la barrera dels 400 (399, en concret). Segons les dades actualitzades, l’Rt baixa 11 centèsimes a Catalunya en les darreres hores i se situa en l’1,45, mentre que el risc de rebrot ho fa tres punts i ara és de 141. El Departament de Salut va declarar 13 hospitalitzats més a causa de la covid-19 (399) i tres crítics menys a l’UCI (93). La vacunació segueix estancada.