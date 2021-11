Les pluges de la darrera setmana pràcticament no s'han deixat notar en les reserves d‘aigua al pantà de Darnius-Boadella, que es mantenen exactament al mateix nivell (39, 14%) que ara fa un mes, és a dir, a mitjans d’octubre. Això fa que, de moment, la Generalitat mantingui l'alerta per sequera a bona part de l'Alt Empordà. En canvi, el pantà de Sau sí que ha millorat lleugerament les seves reserves després de les pluges, tot passant del 49 al 51% d'aigua, i per tant situant-se una altra vegada per sobre la meitat de la seva capacitat. Mentrestant, el nivell del pantà de Susqueda també ha anat a la baixa, passant del 85,5% al 76,81%, malgrat que continua essent el pantà gironí amb un major nivell de reserves.

Descens progressiu

El gràfic que acompanya aquesta informació, extreta del web de l’Agència Catalana de l’Aigua, mostra clarament com, des del passat mes de juny, l’aigua embassada al pantà de Darnius-Boadella ha descendit de forma progressiva, i la sequera que ha predominat durant bona part de la tardor no hi ha ajudat.

Així, durant la darrera primavera, el pantà comptava amb una reserva situada al voltant dels 50 hectòmetres cúbics, quan la seva capacitat és de 61,1. Presentava, doncs, un bon aspecte, malgrat que l’hivern també havia estat escàs en pluges. En canvi, a partir del mes de juny la falta de precipitacions va fer que el volum d’aigua comencés a descendir, i actualment se situa per sota els 24 hectòmetres cúbics.

L’episodi de pluges que va portar la setmana passada la tempesta Blas, malgrat que va ser molt benvingut per la pagesia i va deixar fins a 67,3 litres per metre quadrat a Darnius, no ha servit per millorar les reserves al pantà: actualment es troba al 39,14% de la seva capacitat, mentre que ara fa un mes -concretament, el dia 15 d’octubre- es trobava al 39,15%. Per tant, no s’han produït canvis. Aquest percentatge és inferior a les reserves que hi havia un any enrere, quan el pantà comptava amb més de 40 hectòmetres cúbics d’aigua i se situava al 66,42% de la seva capacitat.

La falta de millora ha fet que la Generalitat mantingui, de moment, la seva alerta per sequera a 22 municipis de l’Alt Empordà, concretament als que s’abasteixen de l’aqüífer del Fluvià-Muga. Allà s’estan aplicant algunes mesures d’optimització de l’aigua, amb l’objectiu d’alentir el descens de les reserves. D’aquesta manera, en relació als usos urbans, hi ha dues limitacions: per als particulars, hi ha limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’omplir fonts ornamentals, la neteja de carrers o a l’hora d’omplir les piscines, entre altres.

Pel que fa al consum global d’aigua, hi ha la limitació a un abastament màxim de 250 litres per habitant i dia. Tots els municipis que, un cop aplicades les limitacions particulars, superin aquest llindar, hauran de prendre més mesures.

Sau, per sobre el 50%

Als altres pantans gironins -Sau i Susqueda-, la situació no és tan preocupant. En el cas de Sau, que un mes enrere havia caigut per sota la «barrera» del 50%, s’ha recuperat lleugerament, i actualment es troba en un 51,44% de la seva capacitat: és a dir, 85 hectòmetres cúbics. Tot i aquesta lleugera millora, tanmateix, el pantà osonenc (que recull l’aigua del Ter) es troba amb unes reserves més baixes que ara fa un any, quan se situava en un 67,83% de la seva capacitat.

Finalment, pel que fa a Susqueda, tot i que també ha vist disminuir les seves reserves, continua essent el té més aigua embassada en aquests moments. El pantà de la Selva, que també recull l’aigua del Ter, es troba en el 76.81% de la seva capcitat, quan un mes enrere estava al 85,5%. Si s’observen les dades de fa un any, es pot comprovar com, en aquest cas, també hi ha un descens del volum d’aigua, ja que el mateix dia de novembre de 2020 el pantà es trobava al 95,74% de la seva capacitat.