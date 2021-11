La fira agrícola i ramadera de Sant Martirià de Banyoles data de 1368 i esdevé una autèntica referència en el calendari firal de les comarques gironines. La mostra torna aquest cap de setmana de manera presencial amb diversos concursos morfològics i diverses activitats paral·leles com el fira d’artesania o un espai gastronòmic. El parc de la Draga serà una vegada més l’epicentre de totes les activitats.

Un any més, els grans protagonistes d’aquesta festa són els cavalls i el bestiar rossam. El primer dia de la fira estarà reservada també a la visita dels centres escolars. Des d’aquest divendres i fins diumenge, el Parc de la Draga s’omplirà d’activitats com ara la mostra del cavall que arriba a la seva 43 edició, la mostra de races autòctones dels Països Catalans, concursos, exhibicions i espectacles eqüestres, la mostra de tractors i eines antigues del camp, l’artesania, la raça-tast, així com també un espai divulgatiu on s’hi portaran a terme conferències, exposicions i projeccions de temes d’interès i actualitat relacionats amb la fira.

La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, va destacar durant la present edició de la mostra que «la fira torna i torna de nou repensada per avançar cap a una fira de més qualitat, adaptada als nostres dies, però mantenint l’essència i la tradició dels seus trets identitaris, els cavalls i les races autòctones».

En el mateix acte de presentació, el president de l’Associació de la Fira de Sant Martirià, Joan Frigola, va explicar que «després d’un any de pràctica aturada, tornem amb totes les hípiques del Pla de l’Estany representades que oferiran les seves exhibicions i amb espectacles més locals perquè la pandèmia així ens ha obligat a fer-ho». Per la seva banda, Jaume Martí, responsable de la part de races autòctones, va destacar que a la mostra hi haurà una vintena de races representades i «hem aconseguit que entrin en concurs força aus, pràcticament totes les races de gallines i també farem un monogràfic de coloms».

Una de les novetats és que el Firestany no es farà dins el pavelló de la Draga, sinó que a l’interior hi haurà un espai divulgatiu amb xerrades, exposicions, conferències relacionades amb el món del cavall i les races autòctones.

Del programa d’activitats de la fira, també destaquen un any més les exhibicions i espectacles eqüestres. Durant el cap de setmana hi haurà exhibicions de horseball, de doma en llibertat o de doma western; demostracions de forja i de ferratge; o concursos de salt i de carrusels; entre altres. L’ase català també tindrà el seu espai amb el concurs morfològic i l’espectacle «Qui guarda el burro». Finalment, els gossos d’atura prendran part en un concurs de treball i en una exhibició d’agility, entre altres.

Un altre dels eixos principals de la Fira de Sant Martirià serà la mostra de races autòctones amb la participació de les principals races que hi ha a l’àmbit dels Països Catalans, segons han assegurat els organitzadors. A banda, també es portaran a terme els concursos morfològics com el de gallina pairal, el de conill del Penedès o de diferents varietats de coloms.

A la mostra s’hi podran veure gallines i oques empordaneses, gallines de flor d’ametller i gallines pairals, coloms de vol català, conills del Penedès, entre altres. El programa d’activitats es completarà amb el Raça-Tast, un espai on es podran degustar productes de proximitat i el mercat d’artesania amb un centenar de participants.