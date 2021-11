La diputada del PSC al Parlament per Girona, Sílvia Paneque, ha mostrat la seva preocupació per la «gran paràlisi catalana» en el desenvolupament de les energies renovables. Segons Paneque, el govern d’ERC i Junts és «tan conscient que són necessàries com temorós de fer enfadar la CUP», que, segons la socialista, defensa «un discurs netament contrari a desenvolupar-les amb la potència que Catalunya necessita i opta per frenar els motors econòmics de Catalunya, com l’aeroport o els jocs d’hivern als Pirineu».

Paneque, en canvi, explica que des del PSC opinen que les renovables «són una oportunitat de progrés, de creació de riquesa, llocs de treball, desenvolupament, compromís amb les persones i el planeta». En canvi, creu que «decréixer significaria haver d’assumir la pèrdua de competitivitat i inadmissibles conseqüències socials i humanes».