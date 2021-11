L’any passat, en plena pandèmia, el Banc dels Aliments de Girona va repartir menjar a gairebé 47.000 persones (46.594) mentre que el 2019, quan la Covid-190 encara no havia impactat en el dia a dia de la societat, havien estat poc més de 31.000 (31.620). Una dada que el president del Banc dels Aliments de Girona, Frederic Gómez, va fer servir ahir per explicar la importància que «la societat civil gironina torni a demostrar la seva gran solidaritat» en una tretzena edició del Gran Recapte que, com l’any passat, no es farà amb recollida d’aliments sinó amb donacions econòmiques a les caixes de supermercats, mercats municipals i petits comerços des d’ahir fins al 9 de novembre. Posteriorment, entre l’11 de novembre i l’11 de desembre, les donacions continuaran a través de la web de la pàgina web del Gran Recapte (www.granrecapteonline.com) o de Bizum (amb els codis 33596 i 00929).

Sense caixes a les sortides dels supermercats per recollir aliments, la presència dels voluntaris serveix per recordar als clients que entren que, quan passin per caixa, poden fer les seves donacions. «Soc voluntària de Càritas, del servei d’acollida, i ens hem organitzat per ajudar també aquí en el Gran Recapte perquè estem en un moment que hi ha moltes necessitats», explicava ahir Marisa Abad a l’entrada del Condis del carrer Ultònia del centre de Girona. Voluntàries com Abad, o com Eider Lizarralade una jove de Sant Sebastià que estudia infermeria a la UdG, eren les cares visibles del primer dia d’un Gran Recapte que, amb la novetat de la incorporació del Mercat de Lleó i el comerç d’alimentació de proximitat, repetia un model d’aportacions que va arribar amb la pandèmia i s’ha quedat, perquè la situació sanitària no està resolta, i perquè l’edició de l’any passat «va ser magnífica».

La recaptació econòmica del Gran Recapte de l’any passat, marcat per les restriccions de la pandèmia, va permetre al Banc dels Aliments de Girona obtenir 575.544 quilos, el màxim de sempre. «Amb l’avantatge que els vam obtenir després de donacions econòmiques, vam poder escollir els aliments més adequats i que es necessitaven més», va explicar Frederic Gómez en la roda de premsa de l’inici del Gran Recapte d’ahir al matí al Pont de Pedra de Girona. Acompanyat per Marta Madrenas, la recaptació econòmica del Gran Recapte de l’any passat, marcat per les restriccions de la pandèmia, va permetre al Banc dels Aliments de Girona obtenir 575.544 quilos, el màxim de sempre. «Amb l’avantatge que els vam obtenir després de donacions econòmiques, vam poder escollir els aliments més adequats i que es necessitaven més», va explicar Frederic Gómez en la roda de premsa de l’inici del Gran Recapte d’ahir al matí al Pont de Pedra de Girona acompanyat per Marta Madrenas, de diferents regidors com Quim Ayats i Sílvia Paneque i de representants de l’Associació de Comerciants de Girona Centre i de l’Associació de Comerciants de la Plaça del Mercat.

Gómez va detallar les novetats principals de l’edició d’aquest any del Gran Recapte - la incorporació del Mercat del Lleó i de les botigues d’alimentació de proximitat - que també seran efectives a la resta de Catalunya. El conjunt de Bancs dels Aliments catalans estimen que hi ha al voltant 250.000 persones necessitades de rebre menjar i calculen que, en comparació amb abans de la pandèmia, hi ha un 35% més de sol·licituds.