«El creixement de casos al Ripollès està descontrolat», així ho ha definit el gerent de l’hospital de Campdevànol, Joan Grané, a aquest diari. De fet, la situació actual recorda, ni més ni menys, la viscuda aviat fa un any, quan durant les vacances de Nadal la Generalitat va decidir confinar la comarca, juntament amb la Cerdanya, per reduir el creixement de positius. En aquell moment, però, l’escenari encara era pitjor perquè es va produir un brot intern a l’hospital, fet que va complicar la gestió de la pandèmia, i la vacunació estava en plena fase inicial.

Tot i així, pel que fa als indicadors de contagi, estan seguint la mateixa evolució que el desembre i gener passat. De fet, n’hi ha que no registraven un valor tan alt des del gener, com per exemple el risc de rebrot, que ja ha superat els 1.100 punts i ja és el més elevat de Catalunya. Seguidament, la transmissió del virus (Rt) és de 2,02, això vol dir que cada cent infectats en contagien uns 200 de mitjana. A més, el percentatge de positivitat de les proves PCR i tests d’antígens és del 12,68%, quan el màxim recomanat és del 5%.

El més sorprenent de tot és el poc marge de temps en què s’han produït aquests desajustos. Durant la setmana del 2 al 8 de novembre es van registrar 34 positius i, set dies més tard, se n’han detectat 110, és a dir, s’han més que triplicat. El risc de rebrot era de 338 i ara de 1.169 i el percentatge de positivitat de les proves ha crescut set punts.

Efectes de Tots Sants

Grané atribueix el creixement de casos a tres hipòtesis, tot i que encara es desconeix quin pot haver sigut el motiu principal. D’una banda, considera que des que es van flexibilitzar les principals restriccions, la població es va anar relaxant. «Hi ha molta gent que s’ha pres al peu de la lletra la no obligatorietat de mascareta al carrer i és molt necessària».

Seguidament, Grané considera que les vacunes contra la covid-19 «van perdent efectivitat amb el pas del temps» i, és per això, «que cal la dosi de reforç en molts col·lectius vulnerables». D’altra banda, també cal tenir present que encara hi ha un important gruix de població, sobretot la franja de 20 a 40 anys, que encara no té la pauta completa.

Finalment, la tercera causa i la que ha influenciat més, és l’augment de la mobilitat. «Durant el pont de Tots Sants hi va haver molta mobilitat al Ripollès; han passat dues setmanes i hi ha hagut una explosió de casos. També se n’han repercutit els centres escolars, on s’han hagut de fer cribratges perquè hi ha molts alumnes confinats».

Per tot això, Grané demana que es prenguin mesures «urgents» perquè «no es confini la comarca, tal com va passar el Nadal passat, amb tot l’impacte econòmic que suposaria». A part de la mascareta, Grané demana que el passaport covid-19 s’estengui a altres àmbits com la cul tura i la restauració a part de l’oci nocturn, tal com s’està fent a altres països europeus. Finalment, també troba «necessari» que es comenci a vacunar els sanitaris i persones de més de 60 anys «com més aviat millor».

Atenció primària saturada

Els centres d’atenció primària de la comarca estan rebent una alta càrrega assistencial, segons explica Grané, i no poden atendre al 100% les patologies no covid-19. Paral·lelament, l’hospital de Campdevànol ja té quatre pacients ingressats i n’ha hagut de derivar a UCIs d’altres centres sanitaris. Com a conseqüència, s’han prohibit totes les visites a la segona plana, on hi ha pacients amb coronavirus, i s’han tornat a limitar les visites a altres pacients a franges horàries concretes. Aquestes mesures es prendran fins que no millori la situació.