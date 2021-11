Com definiria el Gran Recapte d’Aliments?

El Gran Recapte és una de les fonts de subministrament de productes d’alimentació per donar assistència a les persones que s’acullen dins del Banc dels Aliments. A la fundació, entra menjar per diferents llocs, però durant el Gran Recapte el volum d’aliment és realment molt important. És un moment en què les donacions entren de forma més generosa i clara perquè implica la participació de la ciutadania.

Quin és l’objectiu d’aquesta recollida?

N’hi ha dos de principals. El primer és lluitar contra la precarietat alimentària. Aquest any passat, vam atendre un 47% més de persones, a la província de Girona. La dada en representa més de 46.000, i va pujant. El segon és evitar les pèrdues i malbaratament d’aliments. Aprofitem i repartim les restes que ens enviem grans cadenes, també. Són objectius compartits amb els del Banc dels Aliments.

Quins aliments són els que més es necessiten?

Els que són de llarga durada: llet, olis, arròs, conserves... Tanmateix, hi ha altres aliments, que són més frescos, com la fruita i la verdura, que fan molta falta. Tot el que es pugui conservar i emmagatzemar és molt més fàcil de cara a la logística.

Precisament, com es distribueixen aquestes grans quantitats de menjar?

A través de 89 entitats en tot Girona. Cada una d’elles ja té el costum, de forma periòdica, d’anar-lo transportant i ho fan en funció de les entregues. Passen a recollir-ho al Banc depenent de les seves necessitats. D’aquí ve el problema dels aliments de curt termini. El Banc de Girona mou, aproximadament, uns 3 milions de quilograms de menjar per any.

Què en destacaria de la feina dels voluntaris? Per què són importants?

És fonamental perquè és tanta la gent que ho necessita... Aquesta campanya dura el que dura, molt poc, però els voluntaris aconsegueixen conscienciar les persones. El Gran Recapte té un efecte multiplicador molt considerable. Si un voluntari aconsegueix parlar amb 200 persones, aquestes 200 persones poden fer arribar el missatge a fins a 1.000 persones. En passar per caixa, aquestes persones, si estan conscienciades, col·laboren. Si no hi ha aquests voluntaris a la porta dels supermercats, la col·laboració és més difícil. Si el Gran Recapte no tingués voluntariat, seria una història completament diferent.

El Gran Recapte és una data assenyalada al calendari. Com es treballa, però la resta de l’any?

Hi continua havent donacions. Tenim Bizum, i a través d’aquest canal, que pot resultar curiós, en rebem moltes. També sovint a través de la web. S’ha de dir que les donacions es poden desgravar a la declaració de la renda amb un retorn del 75% de la donació. És importantíssim perquè t’acaba ajudant l’estat. És molt fàcil demanar el certificat i des del Banc l’enviem digitalment.

És suficient fer únicament un Gran Recapte a l’any per abastir tota la gent que se’n beneficia?

No, és clar que no. Tot i això, hi ha entitats i instituts que en fan campanya. Les donacions ens venen de molts llocs diferents, també d’empreses gironines. En aquest sentit, cal destacar empreses grans en què tots els treballadors s’involucren amb el Gran Recapte i es queden molts tiquets. Són col·laboracions anònimes. La suma de totes aquestes donacions és el que va omplint dde mica en mica els magatzems de tots els Bans dels Aliments de Catalunya.

Hi ha altres tipus de donacions?

Sí, també en rebem d’entitats culturals com Òmnium. El que ens interessa és sumar, i tota donació, per petita que sigui, ho fa. Les més curioses són les d’aquelles persones que es presenten al magatzem de Girona i et diuen: «M’ha sobrat això, té, adéu». Et quedes una mica descol·locat, però et sents agraït.

El 2020 va ser un any complicat per a molta gent. Ho va ser també per al Gran Recapte?

Amb la pandèmia, vam haver de transformar el Gran Recapte i es va apostar per la donació monetària. El resultat va ser una gran sorpresa, ja que va ser bastant superior. Vam aconseguir recaptar un 34% més de recursos que el 2019. Amb els diners de la gent, el Gran Recapte va comprar directament els productes a preu de cost a les cadenes. La gent era molt conscient de la dificultat de la situació i va ajudar molt.

Actualment, des del Banc dels Aliments de Girona, s’ajuda gairebé 47.000 persones. Quin repte suposa aquesta dada?

Veníem d’ajudar 31.000 persones el 2019 i ara la xifra ja s’apropa a les 47.000. Hi ha una pobresa encoberta que no es pot ni imaginar. Hi ha gent que abans vivia al límit, però que ara està a l’atur i que ara necessiten recollir menjar. Falta molta falta mantenir l’atenció. Hi ha hagut un augment de voluntaris, però hi ha moments en què entres al banc i està buit. També n’hi ha d’altre en què et falta espai. Malauradament, la pobresa és ascendent.

La pandèmia es pot relacionar amb la pujada de la demanda d’aliments?

És clar que sí. Per descomptat. Alguns sectors que donaven feina a moltíssima gent han hagut de tancar i aquesta gent ha deixat de cobrar. Tot just ara comencen a treballar, però de moment es manté aquesta dada tan alta.