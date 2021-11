Més d’un centenar de professionals sanitaris de diverses especialitats van participar ahir a la VII Jornada de Pneumologia dels Hospitals Dr. Josep Trueta i Santa Caterina de Salt, que per primera vegada es va fer combinant els sistemes presencial i telemàtic. La jornada, que desperta un gran interès entre els professionals, enguany ha girat al voltant de les infeccions respiratòries, especialment els efectes crònics de la covid-19.

La jornada coincideix amb el primer aniversari de la posada en marxa de la Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies (UCRI) del Trueta, una àrea de monitoratge i tractament de pacients amb insuficiència respiratòria, assistits sobretot amb ventilació mecànica no invasiva i que es va posar en marxa durant la primera onada de la pandèmia. La unitat es va crear davant la necessitat d’atendre els pacients covid-19 amb una pneumònia greu, i fins ara s’han tractat més de 400 malalts, tant pacients covid-19 com amb altres infeccions respiratòries.

La primera part de la jornada es va dedicar a les infeccions respiratòries no covid-19, amb la participació de destacats ponents com Antoni Torres, pneumòleg de l’Hospital Clínic de Barcelona o Rafel Cantón, microbiòleg de l’Hospital Universitari Ramón y Cajal de Madrid.

La segona es va centrar específicament a analitzar els efectes de la covid-19. El cap de la Unitat de Suport a la Recerca de l’Institut Català de la Salut a Girona, Rafel Ramos, va presentar una comparativa entre l’impacte de les diferents onades, destacant que els afectats greument pel virus són cada vegada més joves i amb menys comorbiditats. Amb tot, el nombre d’hospitalitzacions ha disminuït clarament en les dues darreres onades, fet que s’atribueix a l’efecte protector de les vacunacions. En aquest sentit, Ramos va subratllar que en la darrera onada el 70% dels ingressos responien a pacients que no estaven vacunats, o que no encara havien rebut la pauta completa, percentatge que s’enfila fins al 84% en els casos més greus.

I va concloure que el 100% dels casos de defunció que s’han donat en aquesta cinquena onada a la Regió Sanitària de Girona han estat de pacients no vacunats.

«Futur incert»

Rafael Ramos va explicar a aquest diari que «en un futur pròxim hi ha molta incertesa sobre com evolucionarà la pandèmia, però el que és cert és que hem de continuar estant preparats per tot el que vulgui venir i hem de mantenir les mateixes mesures de prevenció».

De la seva banda, Sònia Uriona, metgessa de Medicina Preventiva dels Hospitals Trueta i Vall d’Hebron va comentar l’eficàcia de la vacuna respecte a les actuals variants, mentre que Saioa Eizaguirre, pneumòloga del Trueta i Santa Caterina, va destacar les principals seqüeles respiratòries. Més tard, Francisco Mera, metge de família de l’EAP Sant Feliu de Llobregat, va parlar de les possibilitats terapèutiques de la síndrome post-covid-19 i finalment, el fisioterapeuta Gerard Muñoz va presentar el programa de fisioteràpia que el servei de pneumologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina han posat en marxa per als pacients que han patit una pneumònia greu per covid-19.