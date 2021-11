La incidència del coronavirus continua creixent a Catalunya, on la setmana vinent es decidirà l’extensió o no del passaport covid més enllà de l’oci nocturn, i ja aconsegueix en el darrer recompte de Salut els 128 casos per cada 100.000 habitants en l’acumulat de 14 dies (fins a 150 és reg mitjà), amb més de 870 nous contagis diaris, la qual cosa està portant a les ucis a passar de nou el centenar d’ingressats crítics (101), una xifra que s’havia aconseguit abaixar durant més d’un mes. Segons les dades d’incidència actualitzades ahir per Salut, persisteix el creixement sostingut dels ingressats dels hospitals a Catalunya: ahir hi havia 424 persones, 19 més que les notificades el divendres. És, no obstant això, una xifra molt inferior a la de mesos enrere, quan l’alta vacunació no frenava com ara els efectes del virus entre la població catalana.

El nombre oficial de morts per covid des de l’inici de l’epidèmia ascendeix a 24.079, amb cinc comunicats en les últimes 24 hores del divendres, mentre que la xifra de mortalitat setmanal se situen en les 26 defuncions, la qual cosa representa prop de quatre morts al dia de mitjana.

El risc de rebrot era de 120 entre el 3 i el 9 de novembre, i se situa a 187 en l’últim interval. Pel que fa a l’Rt, puja fins a 1,50, per sota del valor de la setmana anterior (1,54). La incidència a 7 dies és de 78,88 entre el 10 i el 16 de novembre, per sobre del 49,30 de l’interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 128,18, per sobre del 80,41 que es van registrar entre el 3 i el 9 de novembre.

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 103.732 (+204) i 108.118 si es tenen en compte totes les proves, segons l’últim recompte de Salut. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.297 persones, i no se’n suma cap de nova. El risc de rebrot puja a 247 (+23), mentre que el valor de la setmana del 3 al 9 de novembre era de 167. L’Rt puja vuit centèsimes, fins a 1,42, per sota de l’1,48 de l’interval anterior. La incidència a 7 dies és de 107. El 5,80% de les proves que es fan surten positives. En l’últim recompte hi havia 51 pacients ingressats, dos menys que el divendres.

«Calma» per Nadal si s’aplica el certificat COVID

El cap d’Epidemiologia de l’Hospital Clínic, Antoni Trilla, va afirmar ahir en declaracions a Catalunya Ràdio, que l’aplicació del certificat digital covid en espais tancats no essencials pot ajudar a reduir el risc de contagi en situacions de risc «més alt» i que la seva implantació pot ajudar a situació Catalunya davant d’un Nadal «més calmat». Tanmateix, la presidenta del Comitè Científic Assessor del Departament de Salut, la doctora Magda Campins, va declarar als micròfons de Rac1 que «les dades indiquen que hi ha un augment de casos i ens hem d’avançar als esdeveniments».