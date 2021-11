El Consorci Salines-Bessagoda ha acabat dues actuacions al medi natural per tal de preservar la biodiversitat del territori i afavorir i protegir el desenvolupament d’espècies autòctones com l’esparver cendrós (Circus pygargus), un ocell rapinyaire, i el cranc autòcton (Austropotamobius pallipes).

Les actuacions, que s’han desenvolupat al llarg de les darreres setmanes, han consistit, d’una banda, en la senyalització i desbrossament de dos trams dins la zona de l’Espai d’Interès Natural de la Garriga Empordà, a Avinyonet de Puigventós i a Vilanant i Taravaus, per tal de reduïr la pressió damunt de l’àrea potencial per a la nadificació de l’esparver cendrós. A més, també s’han instal·lat tres suports informatius de la fauna de la zona il·lustrats per Toni Llobet. Per aquesta primera intervenció s’han hagut de desbrossar un total de 1.200 m2 de garric i gairebé 600 m2 de pi blanc per així ordenar els itineraris al perímetre de l’espai protegit.

D’altra banda, per a preservar el cranc autòcton, s’ha tancat l’entorn d’una bassa situada al massís de les Salines, concretament a la finca Fucimanya de Maçanet de Cabrenys. Així, en aquesta zona forestal, s’ha aixecat una tanca texana al voltant de la bassa per evitar l’accés del bestiar boví i altres animals que puguin malmetre l’espai i afectar la població de cranc autòcton.

Ambudes actuacions formen part del projecte «Recuperació d’Espais oberts a l’entorn de Fucimanya, al Massís de les Salines, i regulació de l’ús públic a la Garriga d’Empordà», subvencionat per l’Àrea de Medi Natural de la Diputació de Girona.