Olot acull aquest cap de setmana la novena edició de la fira agroalimentària Orígens, basada en productes de qualitat de Catalunya i que va reunir en la seva última edició, la de 2019, 8.000 visitants. La cita, promoguda per l'Agència d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa (DinàmiG), es presenta com a «obligada per a productors de tot el territori i, també, per a un públic interessat a conèixer productes de proximitat i qualitat», assenyalen els organitzadors.

Encara avui, els visitants poden comprar directament al productor i participar en activitats dirigides a tots els públics i vinculades amb la cuina de proximitat i l'alimentació ecològica.

L’Aula de Cuina, d’accés lliure, acull demostracions en directe amb professionals reconeguts i amb el mar i la muntanya com a eix central de les seves ponències. Ahir va ser el torn d’Adrià Bou del restaurant Terram de Girona, Susana Aragón del Cèntric Gastro del Prat de Llobregat o Martina, Cara i Carlota Puigvert i Puigdevall de l’estrellat Les Cols d’Olot, mentre que avui el protagonisme recaurà en Joan Carles Sánchez (Es Portal, Pals), David de Coca, Giulia Gabriele, Riccardo Radice, el televisiu Marc Ribas, Toni Esquerre i Isabel i Jordi Juncà, de Ca l’Enric de la Vall de Bianya.

A més, l’Aula de Tast acollirà entre els dos dies més d’una trentena de productors presents a la fira i es provaran productes locals, però també del Pirineus i Menorca, el territori convidat a aquesta edició.

La fira comptarà amb la presència de sis productors d’aquesta illa, a més del xef David de Coca, especialitzat en caldereta de llagosta.

Orígens reuneix a Olot més de seixanta productors agroalimentaris, dels quals un 40% hi participarà per primera vegada, un fet que «confirma l’interès creixent que desperta», segons celebren els promotors de la iniciativa garrotxina.

Els productes ecològics representen un 43% dels presents, superant el 36% de l’última edició. Un 44% dels expositors procedeixen de la província de Girona, un 19% de Barcelona, un 13% de Lleida, un 13% de Tarragona i un 6% de Menorca.