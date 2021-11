El doctor Rafael Ramos, director de la unitat de suport a la recerca de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i investigador de l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI) i de l’Institut en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP) està al capdavant de l’estudi de la vacuna d’Hipra al Trueta, on s’encarrega de supervisar el cribratge. També és metge especialista en medicina de família.

Quina valoració fa de la primera fase de l’assaig de la vacuna?

L’experiència ha sigut molt positiva. Estàvem focalitzats en la seguretat, de fet totes les primeres fases tenen aquest objectiu, i els resultats han sigut bons. No hem observat cap efecte advers rellevant; només una mica de dolor al braç com a efecte de la pressió i una mica de cansament. Respecte als resultats, la resposta immunitària és l’adequada. La veritat és que ha sigut un èxit i per això ara podem avançar més ràpidament.

Els voluntaris estan responent a la crida de la segona fase?

Al principi vam tenir certes dificultats. Cal tenir present que necessitem deu vegades més de voluntaris que l’anterior fase, amb uns requisits molt concrets. Però després de fer-ne difusió ja tenim prop d’un centenar d’interessats i ja hem fet el cribratge inicial a cinquanta persones. Dijous ja vam vacunar els primers quinze voluntaris, així que som optimistes.

En què consisteix el cribratge?

Es tracta d’una primera visita molt important. S’explica bé en què consisteix l’estudi, es resolen dubtes i els participants signen un consentiment informat. També se signa un acord de participació i comprovem que es compleixen tots els requisits que demanem, a més de fer una analítica. Si tot està correcte, programem la cita de vacunació.

Quin és el seguiment de la reacció de la vacuna?

És molt similar al de la segona. Cal esperar unes dues setmanes per veure la resposta a la immunitat i, posteriorment, es fa un seguiment més a llarg termini.

Quin és el perfil de participants en aquesta segona fase?

Majoritàriament hi ha sanitaris, que són els que van rebre les dues dosis de Pfizer fa almenys sis mesos i persones d’edat avançada. De fet, ens interessa que hi hagi una proporció de persones de més de 65 anys per tal d’avaluar-ne la resposta immunitària.

Hi ha algun límit de temps per dur a terme aquest procés de l’assaig?

S’està treballant de manera intensa però no es fa cap pas que no segueixi els requeriments necessaris. A més, passem tots els controls de les agències reguladores. Amb tot, tenim previst que a finals d’any ja puguem finalitzar aquesta fase i llavors ja tindrem una part important dels resultats.

I després, quin serà el procediment?

Seguidament ve la tercera fase, que sol englobar molts més participants, tot i que encara s’ha d’acabar de dissenyar perquè dependrà dels resultats d’aquesta i hi poden haver petites variacions.

Només s’estudia com a dosi de reforç o també pot ser útil com a primera?

Totes les fases de l’assaig s’estan duent a terme per avaluar la vacuna com a dosi de reforç. Tot i que també es pot plantejar com a primera.

Hipra ha anunciat que ja ha començat la producció, és un bon senyal de l’èxit de la vacuna o és massa precipitat?

Sobre aspectes de producció no en puc dir res, ja que ho tracta Hipra. El que sí que puc afirmar és que les sensacions són molt bones i les agències reguladores ho evidencien.

Quin impacte pot tenir l’aprovació de la vacuna d’Hipra ara que l’EMA ha vaticinat que tard o d’hora tothom necessitarà la tercera dosi de reforç?

És un terreny de molts grisos però és cert que, probablement, faci falta la tercera dosi per a altres col·lectius i comença a haver-hi estudis que ho corroboren. És per això que, si arriba la necessitat, hem d’estar preparats i una vacuna com la d’Hipra seria una eina més que podem tenir a l’abast.

Quina evolució creu que seguirà la pandèmia a curt termini?

No es pot descartar la sisena onada perquè hi està havent un increment destacat de positius. El fet que tinguem un percentatge de vacunació elevat serà un factor clau i estic orgullós de veure’n l’èxit. Tant si s’aplica la tercera dosi com no, és fonamental seguir mantenint les mesures actuals i preparar-se per a tot allò que pugui venir.

Caldria que el passaport covid-19 s’estengués a altres àmbits?

És una bona eina de protecció global que ajuda a crear entorns en els quals la gent se senti segura. Per això, el que sabem del cert és que la vacunació és la garantia de seguretat més important que tenim, sense oblidar que hem d’estar atents a cada situació, sense alarmar-se.