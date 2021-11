Els centres penitenciaris gironins han perdut població reclusa durant la pandèmia, una situació que s’ha repetit al conjunt de presons catalanes. És un col·lectiu que durant els últims anys s’ha estabilitzat en nombre i que a la província ronda els 800 interns sumant el centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres i el Centre Obert de Girona, segons les dades facilitades pel Departament de Justícia de Catalunya. Si es compararen, però, les dades de l’últim dia de l’any de 2019 amb el mateix període de l’any següent, la xifra d’interns va caure un 10%, que es correspon amb prop d’un centenar de persones.

Un dels motius que hi ha al darrere és el compliment del tercer grau al domicili dels interns, una mesura que va posar en marxa la Secretaria de Mesures Penals des de l’inici de la pandèmia, blindant al mateix temps l’accés de familiars als centres penitenciaris per controlar el virus. Això va permetre que l’ocupació anés baixant progressivament fins que a finals d’any s’arribés a la xifra més baixa des de 2019, amb 677 interns.

Val a dir que si bé durant el 2020 ambdós centres van assolir els seus mínims d’ocupació, també van registrar els seus màxims (amb dades des de 2019), i d’aquesta manera, el dia que la presó de Figueres va tenir més interns va ser el març de 2020, amb un total de 797, una setmana abans de la declaració del primer estat d’alarma. La presó de Figueres tenia en data de 31 de juny d’aquest any 695 interns, i el Centre Obert de Girona en tenia 163. L’ocupació encara està per sota dels nivells previs a la pandèmia, amb una caiguda pels voltants d’un 7%. A Catalunya la població penitenciària frega les 7.800 persones. La caiguda de penats en l’àmbit català es porta arrossegant des de fa dècades, i l’any passat va tancar amb la xifra més baixa -7.884- des de l’any 2011.

Un 36% dels delictes, robatoris

La població reclusa pot acumular un o diversos delictes. En tot cas, fins al juny de 2021, el 36% dels interns estava complint condemna per delictes relacionats amb robatoris i furts. Gran part havia comès un delicte de robatori amb violència i intimidació -171-, seguit d’un robatori amb força en les coses -78- i el tercer gruix correspon a robatori en casa habitada -48-. Per darrere dels robatoris, els altres delictes amb més internats són els relacionats amb les drogues, amb 111 delictes. 75 penats havien comès un delicte de cultiu, elaboració i tràfic de drogues i 36 contra la salut pública.

Els delictes contra la llibertat sexual (abús sexual, agressió sexual, assetjament, ciberassetjament a menors, prostitució i exhibicionisme,) copsen un 9% del total, amb 62 interns complint condemna per aquests delictes. Pel que fa als assassinats i homicidis, 95 penats complien condemna per algun d’aquests delictes (es considera assassinat quan s’ha tret la vida a una persona indefensa o quan es fa amb acarnissament). D’aquests, 47 són assassinats, dels quals 4 van ser per violència de gènere. D’altra banda, hi havia 34 persones complint condemna per conduir sense permís, conducció temerària i sota la influència de begudes o drogues. Si es comparen els delictes pels que estaven ingressats els interns els últims dos anys les dades s’han mantingut estables.

Segons l’últim estudi sobre reinserció, a Catalunya un 30% dels penats torna a cometre un delicte un cop compleixen condemna.