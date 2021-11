La recta final de l’any promet ser, llevat que la pandèmia es reactivi, la base de la recuperació econòmica de cara al 2022. Tot i que les incerteses prevalen encara i les previsions de creixement econòmic tendeixen a moderar-se, a l’entorn empresarial, el comerç , la restauració i el turisme preval l’optimisme. Les últimes dades del sector comercial constaten que l’afluència de compradors s’ha incrementat els últims mesos i el Black Friday, divendres que ve, és el reclam principal d’aquesta eufòria consumista. Uns dies després, el pont del desembre es presenta com la prova de foc per al turisme, amb el 80% de la població vacunada, sense restriccions, amb les fronteres obertes cap als Estats Units i una demanda de viatges embassada.

«El pont del desembre té molt bona pinta, amb xifres que es quedaran al 20% de les del 2019», apunta el conseller delegat d’una de les grans hoteleres espanyoles. La tendència principal serà la recuperació de les visites a les grans urbs, ciutats com Madrid o Barcelona, que tornaran a omplir-se de famílies a la recerca de les compres nadalenques, mentre es manté l’interès per les destinacions d’interior, i s’incrementa el turisme a Canàries, amb Tenerife al capdavant. Aquesta serà la tònica: proximitat, però ja aquest any sí, fora de la comunitat autònoma.

El turisme internacional és la gran assignatura pendent amb les fronteres amb Àsia encara tancades, encara que el pont i les festes de Nadal també serviran per mesurar la temperatura a la mobilitat de llarg recorregut després de l’obertura dels Estats Units (8 de novembre). El president de la patronal d’agències de viatge Acave reconeix que després d’haver-se obert els Estats Units i Tailàndia esperen «captar algunes reserves abans de final d’any».

Tot això es produeix enmig de la sisena onada del virus, amb una alça moderada de la incidència acumulada a Espanya (supera els 100 casos per cada 100.000 habitants), mentre que en alguns llocs d’Europa es dispara, com Àustria que confinarà a partir del dilluns a tota la població. El secretari d’Estat de Turisme, Fernando Valdés, defensa que Espanya «està en una situació molt diferent» per l’elevada vacunació i la baixa taxa de pacients de covid a hospitals i UCIs i descarta restriccions o condicions que interfereixin en l’experiència turística. «No ens podem enfrontar a una situació en què es torni a interrompre la mobilitat», assegura Valdés, que es mostra «raonablement optimista» pel que fa a la recuperació turística, encara que afegeix que «encara hi ha molt de camí per recórrer i molt per recuperar».

El primer examen per al sector es farà al pont de desembre i, tot i que s’espera un 80% de l’ocupació del 2019, les xifres varien segons la zona. «Veiem que hi ha zones amb un volum de reserves considerable, com Madrid i les Canàries, però n’hi ha d’altres amb una demanda molt baixa, com la Costa del Sol», explica el secretari general de la Taula del Turisme, Carlos Albella. Les menors visites a Llevant les atribueixen a la falta de turisme internacional, però també perquè els viatges de l’Imserso encara no han començat i no ho faran fins a mitjans de desembre, com aviat.

Coincideix Iberia que Madrid i les Canàries són les destinacions més demandades per al pont de desembre i Nadal, i afegeix les Balears. I també l’hotelera Riu que, encara que reconeix que és aviat per parlar de reserves perquè el turista nacional planeja les vacances amb poca antelació, espera un repunt de les reserves a les Canàries ia la capital d’Espanya.

Turisme interior

El turisme d’interior també en millora les xifres. Segons el portal Clubrural.com, les sol·licituds de reserva estan al 75% de les rebudes el 2019 i han augmentat un 50% respecte a les del 2020. L’any passat el pont de desembre es va emmarcar enmig de dures restriccions regionals que donava com a única opció viatjar dins de la comunitat. «Madrid és el principal emissor de viatgers, i per això els tancaments van fer que els madrilenys haguessin de quedar-se a la comunitat i van augmentar moltíssim les reserves als seus pobles», explica el seu responsable de comunicació, Aroa Salazar.

Aquest any, en canvi, la capital es troba a la sisena posició del rànquing amb una mica més del 5% de les reserves. La comunitat amb més reserves és Castella i Lleó (19,30%), Catalunya (18,40%), Andalusia (14,45%), Castella-la Manxa i Aragó (10,10%).

Turisme rural a Catalunya

Pel que fa a les escapades d’interior, naturalesa i turisme rural a Catalunya, pròpies d’aquestes dates de finals de novembre i de primers de desembre, les expectatives són molt altes. Els viatges de proximitat marcaran la tònica i molts catalans triaran moure’s dins del propi territori. Des de la Federació d’Hostaleria de Lleida, el seu secretari general, Ramon Solsona, lamenta que les últimes notícies de la pandèmia ​omplen d’«incertesa» el que eren fa poc unes previsions excel·lents. Davant de l’anunciada arribada de la neu, estima que hi haurà «plens» a les zones d’esquí tant durant el pont com per Nadal, així com un alt volum de reserves en altres punts de l’interior.

Carles Barcons, president de la Confederació Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya (Turalcat), avança que l’ocupació en aquest àmbit serà molt alta, tot i que el calendari ha propiciat reserves més curtes (fins dilluns), perquè molta gent no farà pont dimarts, argumenta.