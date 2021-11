L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns un advocat que s'enfronta a 8 anys de presó i a pagar una multa de 8.640 euros per estafar 300.000 euros a un empresari en una operació de compravenda d'un quadre de Goya fals. Les acusacions apunten que el processat es va guanyar la confiança de la víctima, que era client del seu bufet, i va aconseguir que el desembre del 2014 li prestés els diners a canvi d'una comissió de 35.000 euros. Uns diners, però, que segons les acusacions «mai ha recuperat». Al judici, l'empresari ha assegurat que es va refiar del processat perquè li va aportar tot un seguit de documentació i perquè el va poder «l'ambició». Està previst que l'acusat declari demà, al final del judici.

No és el primer cop que el quadre en qüestió, titulat 'Retrat d'Antoni María Esquivel', protagonitza litigis judicials. Dos germans van comprar l'obra falsament atribuïda a Francisco de Goya a un venedor el juny del 2003. Li van pagar 20.000 euros com a avançament amb el compromís d'abonar 250.000 euros més quan es demostrés científicament l'autoria de la tela.

Com que els germans no van voler pagar la quantitat que faltava, el venedor els va portar als tribunals. El jutjat de primera instància i, després, l'Audiència de Girona van desestimar la demanda del venedor eximint els germans de pagar perquè "no s'havia complert la condició ni s'havia acreditat que el quadre fos una obra pictòrica de Francisco de Goya". Així, la justícia va dictaminar que es tractava d'un Goya fals.

Aquest dilluns, ha començat a la secció quarta de l'Audiència de Girona el judici contra un advocat per a qui la fiscalia sol·licita 6 anys de presó i 4.320 euros de multa. L'acusació particular eleva la petició a una condemna de 8 anys i 8.640 euros de multa. L'acusen d'haver estafat 300.000 euros a un empresari. Uns diners que hauria avançat a l'advocat com a préstec a canvi de recuperar-los en 48 hores i cobrar una comissió de 35.000 euros.

L'engany ordit, apunten les acusacions, va començar quan els germans van voler vendre el quadre per un import d'entre 3,1 i 4,8 francs suïssos i van buscar intermediaris per dur a terme l'operació. "Els germans van delegar en l'acusat", sostenen les acusacions que afegeixen que l'advocat va contactar amb la víctima, un empresari que era client del seu despatx, proposant-li que li deixés els diners per poder culminar la compravenda prevista a l'estranger.

"Per donar aparença de veracitat i guanyar-se la confiança de la víctima per aconseguir que entregués la suma de diners", sosté la fiscalia, l'acusat va donar documentació a l'empresari que suposadament avalava i donava garanties a l'operació. Segons les acusacions, fins i tot va simular que havia contractat una empresa de seguretat perquè li fessin d'escortes en el viatge a l'estranger per dur a terme la compravenda.

Així, l'empresari li va acabar portant els diners en un maletí. Al judici, la víctima ha assegurat que, tot i que les explicacions que li donava l'acusat eren molt "embolicades", se'n va refiar perquè era el seu advocat laboralista, havien travat certa relació de confiança i li havia proporcionat nombrosa documentació perquè cregués que tot era legal. A més, també ha dit que es va deixar "portar per l'ambició" perquè, amb aquesta operació, aconseguia 35.000 euros de manera ràpida: "Vaig pensar que perquè els guanyés algú altre, els guanyaria jo".

Bitllets "facsímil"

Segons la fiscalia, tot i que l'acusat va dir a l'empresari que havia viatjat a Torí i que allà tot havia anat segons el pla previst, "no ha quedat acreditat que el 9 de desembre del 2014 fos a Itàlia formalitzant una operació relativa a la venda del quadre". L'acusació pública sí que sosté que la va passar la nit del 9 al 10 de desembre en un hotel de Ginebra.

Aquí el va acompanyar un home que aquest dilluns ha declarat com a testimoni i que ha assegurat que va a ser allà quan l'advocat es va adonar que havia estat víctima d'un engany a Torí. "L'endemà al matí, quan es disposava a obrir un compte bancari i realitzar les transferències acorades amb els germans i l'empresari, va retirar la bossa de la caixa forta de l'habitació en la que s'havien dipositat 1,7 milions de francs suïssos, es va adonar que la numeració dels bitllets era exactament la mateixa i que tots tenien escrita la paraula facsímil", argumenta la defensa de l'advocat.

La fiscalia, en canvi, considera que és una excusa: "Malgrat sostenir que va ser víctima d'un engany, pretenent vendre el quadre com a intermediari dels germans a persones que no han pogut ser identificades a Torí i que, segons la seva versió, li van donar únicament bitllets facsímil en paper cartolina com a paga i senyal del quadre que en cap moment va sortir de Girona, no va denunciar els fets a Itàlia i ni tan sols s'ha acreditat que estigués en aquell país".

Un dels germans propietari del quadre ha afirmat al judici que en cap moment van intentar vendre el quadre com si fos un Goya autèntic perquè, de fet, ja havia aparegut en premsa que no ho era i l'obra tenia "un historial molt conegut": "El vam voler posar a la venda però ja no vaig voler saber res d'intermediaris ni de comissions. Ni ho vull saber".

El judici continuarà demà. Està previst que l'acusat declari al final.